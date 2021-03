Dos mujeres nominadas a mejor dirección hacen historia en los Oscar

Las directoras Chloé Zhao con la Nomadland y Emerald Fennell con Promising Young Woman están haciendo historia en estos premios Oscar.

Por primera vez en sus 93 años de existencia, los premios decidieron nominar a dos mujeres en la categoría mejor director. Misma categoría a la que sólo cinco mujeres habían sido nominadas anteriormente.

Lina Wertmüller por ‘Siete bellezas’ en 1976 fue la primer mujer nominada a mejor directora. Luego fue el turno de Jane Campion por ‘El piano’ en 1993, Sofía Coppola por ‘Lost in Translation en 2003, Kathryn Bigelow por ‘En tierra hostil’ en 2009 y Greta Gerwig por ‘Lady Bird’ en 2017.

Sólo Kathryn Bigelow logró ganar la estatuilla a mejor directora en 2009.

Una ceremonia de hitos

Pero este no es el único hito que está marcando la ceremonia de los Oscar este 2021.

La nominación de tres actores afroamericanos como mejor actor de reparto en esta edición, también está haciendo historia.

Leslie Odom Jr. en One Night in Miami y Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield en Judas and the Black Messiah.

Una oportunidad para los chilenos

Agente Topo, digida por Maite Alberdi representará a Chile este año en la ceremonia de los Oscar.

Nominada a la categoría mejor documental, la cinta además es la única película Latinoamericana nominada en esta edición de los premios.

Conoce a la competencia de Agente Topo:

Dónde ver la ceremonia

TNT y TNT series serán los encargados de transmitir la ceremonia de premiación para Chile. El domingo 25 de abril desde las 18.30 horas podrás disfrutar del pre show de los Oscar.

Desde las 20.00 horas podrás ver en vivo la ceremonia de los Oscar 2021.

Aquí te dejamos un tweet de la Academia para que conozcas a todos los nominados de este año

