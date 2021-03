Florencia Trossero: La argentina que es «igualita» a Jennifer Aniston

Florencia Trossero es una chiquilla argentina que se hizo muy conocida por lo parecida que es a Jennifer Aniston.

Uno de sus amigos publicó su foto en Instagram resaltando el parecido entre Florencia y Jennifer. La publicación se volvió viral y alcanzó los 162 mil retweets.

Ustedes pueden ver como mi amiga es IGUAL A JENNIFER ANISTON!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/1Iv8ZTnXtX — Leo Yapur 💭 (@leoyapur) March 8, 2021

El parecido llamó la atención en todo el mundo, pero sobre todo en Argentina, donde se ha vuelto muy famosa.

La Aniston Argentina

Tan viral se volvió la fotografía de Florencia que llegó al programa Arriba Argentinos, donde la entrevistaron con el tema de Friends de fondo.

“Sos igual a Jennifer, te lo dirán de toda la vida” aseguró Marcelo Bonelli, conductor del programa. Además bromeó: “Ella se parece a vos”

A pesar de todas las personas que coinciden en que Florencia es igual a Jennifer ella apenas considera que «tiene un aire» a la famosa actriz de Hollywood.

“Mis amigos y familia me lo dicen hace un montón, en realidad tengo un aire, no soy lo de la foto, que no sé si por la pose o qué, salí igual, y no soy tan igual. Para mí, que me hayan dicho eso fue un halago” aseguró Florencia.

De acuerdo a Florencia, es la primera vez que se saca una foto en la que se ve tan igual a Aniston. La argentina cree que el efecto es sólo por la pose y el ángulo.

Además agregó que jamás se imaginó el efecto que su foto iba a tener esa repercusión en redes sociales.

“Yo creo que ni Leo cuando subió la foto se imaginó esto, creo que la subió más como chiste y no para tener la repercusión que tuvo” afirmó Florencia

También la argentina contó una anécdota con su ex novio, que se rió de ella cuando le habló de su parecido con Aniston.

“Cuando le dije una vez que me parecía, que me decían eso, se mató de la risa. Así que ahora le mandamos un besito” contó entre risas.

Florencia aprovechó de aclarar que está soltera y que “si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro, ya saben mi Instagram, así que…” cerró.

Flor Trossero (@trossero.flor)

