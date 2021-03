Natalia Ducó habló sobre las dificultades de su retorno deportivo

«A mí me quitaron todo, toda la plata, todos los auspicios y el ingreso. Yo no puedo entrar a una pista, por ejemplo, no me puede entrenar un entrenador federado…», señaló la deportista

La atleta olímpica, Natalia Ducó, participó en el programa “Velvet al desayuno”, donde habló sobre su vida, proyectos y la falta de apoyo a los deportistas. Sobre esta línea, reveló la cruda realidad económica que vive en este momento.

Ella confesó al conductor del espacio online, Cristián de la Fuente, cómo diferentes dirigentes del comité de atletismo la hicieron sentir mal por intentar hacer algo por la realidad de los deportistas en el país.

“A mí me dijeron dirigentes: ‘Y que tanto si la medalla es para ti’, y no po si la medalla no es para mí, la medalla es para Chile y Chile para mí no es el gobierno, para mí es la gente», señaló la atleta. Yo lo hago por todos los chilenos de cualquier rincón de mi país”, agregó.

De la Fuente expresó su rabia respecto a lo mencionado por Ducó, y añadió que «tiene que haber un fondo para el que tú puedas vivir y entrenar tranquila, ¿para qué?, para que hagas más grande a Chile, si al final tú estas trabajando indirectamente para el país».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de N a t a l i a D u c o (@nataliaduco)

Tras ser sancionada

Por otro lado, Natalia Ducó también hablo sobre la situación en la que se encuentra actualmente y las dificultades que ha sorteado su vuelta a las pistas de entrenamiento. Esto tras la sanción que recibió por el Tribunal de Expertos en Dopaje, por dar positivo en GHRP-6.

Señaló que el problema no era solo no ser incluida en las competencias. «A mí me quitaron todo, toda la plata, todos los auspicios y el ingreso. Yo no puedo entrar a una pista, por ejemplo, no me puede entrenar un entrenador federado, la sanción es más que no sólo no poder competir», dijo la atleta.

Y como si fuera poco, la deportista detalló que debió irse a vivir con su hermana, ya que además quebró económicamente. «Cuando yo creí que nada peor me podría pasar, se murió mi entrenadora», señaló para el medio.

A pesar de las dificultades, la atleta rescató un par de vivencias que le tocó vivir durante el año pasado y parte de este. Y es que no solo ganó en «Master Chef Celebrity», sino que en enero de 2021 también se convirtió por primera vez en mamá. Y según FM Dos, se está dedicando a ser mamá al 100%.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de N a t a l i a D u c o (@nataliaduco)