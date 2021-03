Intensas lluvias en Australia provocan plaga de arañas

Las cosas no van muy bien en Australia, ya que debido a las lluvias de temporada muchas ciudades del país se han visto duramente afectadas por las inundaciones.

Pero este no es el único problema que enfrentan los australianos, ya que con cada inundación también aparecen las plagas de animales que buscan escapar de las lluvias.

Hace algunas semanas sufrieron la peor plaga de ratones de la historia, lo que puso en riesgo todas las cosechas y la salud de las personas.

Ahora llegó el turno de las arañas que han salido de sus escondites y se refugian del agua dentro de las casas.

A pesar de que ellos ya están acostumbrados a convivir con animales salvajes, las imágenes llaman la atención en todo el mudo.

Las peores lluvias de esta temporada en el país, se han dado en Gales del Sur. Las autoridades incluso han recomendado a los habitantes de la ciudad, dejar sus casas por los peligros de la inundación.

De acuerdo a CNN más de 20.000 personas han tenido que dejar sus hogares durante las últimos días. Y se estima que podría llegar hasta las 50.000 si las lluvias no se detienen pronto.

Respecto a los arácnidos, los expertos aseguran que sólo salieron de sus hábitats naturales porque necesitan mantenerse secas, pero cuando las lluvias cesen volverán solas a sus escondites.

Robert Raven, director de Biodiversidad Terrestre del Museo de Queensland explicó que este tipo de clima es ideal para que los huevos de araña eclosionen, por eso se explica la plaga

«Las bajas presiones son uno de los desencadenantes de este proceso. Un saco de huevos puede contener cientos de crías» afirmó.

Aquí te dejamos algunos de los registros que se han compartido en redes sociales:

