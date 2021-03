Instagram actualizó sus políticas de privacidad y esta vez viene con una función que limita las interacciones entre adolescentes y adultos.

La aplicación ahora prohibe que adultos le envíen mensajes directos a los adolescentes que no los siguen de vuelta. Además está trabajando en nuevas indicaciones de seguridad que permitan detectar cuando los mensaje muestren un “comportamiento potencialmente sospechoso«.

Instagram no especificó que se considerará comportamiento sospechoso podría incluir: “ enviar una gran cantidad de solicitudes de amistad o mensajes a personas menores de 18 años”.

Cada vez que un adulto intente comunicarse con un menor, la aplicación alertará mediante una notificación al adolescente. También le permitirá denunciar o bloquear al adulto.

Los avisos le recordarán al usuarios más joven que no se sienta presionado a contestar los mensajes no deseados y que “tengan cuidado al compartir fotos, vídeos o información con alguien que no conocen”.

Dentro de las actualizaciones anunciadas por Instagram está el nuevo sistema machine learning que sirve para calcular de manera certera las edades de los usuarios.

A pesar de que actualmente el límite de edad mínimo para crearse una cuenta en la aplicación es de 13 años, no hay ningún sistema que verifique los datos entregados por la persona.

Otra de las funciones que Instagram anunció para sus próximas actualizaciones también está dedicada a usuarios menores de edad.

A todos los adolescentes que se registren se les animará a hacer su perfil privado. Si toman la decisión de dejar su cuenta pública Instagram les enviará un mensaje “destacando los beneficios de una cuenta privada y recordándoles que comprueben su configuración”.

Todas estas aplicaciones ya están disponibles en algunos paises a modo de prueba para monitorear los resultados. Desde la aplicación anunciaron que en las próximas semanas se irán habilitando a nivel mundial.