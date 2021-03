Naya Fácil: “Este mes he tenido bastantes crisis, he estado bastante mal”

Marzo sin duda ha tenido mucho que decir sobre Naya Fácil. Y es que no ha sido un buen momento para la joven, considerando su intento de suicidio y su caída en el monumento del general Baquedano en la conmemoración del 8M.

En el espacio de Pablo Bolvarán y Adriana Barrientos, “Justos por pecadores”, la influencer declaró que buscará ayuda psicológica: “Este último mes he tenido bastantes crisis, he estado bastante mal”.

Comentó que la pandemia volvió a algunas personas más agresivas, criticonas y pendientes de lo que hacen los demás, también pendientes de ella. «Yo, la verdad, no estoy mucho acostumbrada a eso. Yo soy full amor hacia todos y a veces como que pretendo recibir lo mismo. Y ahí me equivoco, porque igual hay gente que tiene su derecho a decir, “No, la Naya no me gusta” y esas cosas», señaló la joven.

Contó también cómo fue hospitalizada tras un intento de suicidio, situación que la hará ir a terapia. «Entonces, tengo que ir al sicólogo. La misma gente me dice, los seguidores, ‘Anda el sicólogo’. Nunca he ido a uno y voy a ver qué onda, a ver si me ayuda un poco más a sentirme mejor», declaró en el programa.

De igual forma, Adriana Barrientos, le consultó sobre si deseaba ser madre. «No. No pretendo tener, tampoco. De hecho, me quiero operar para no tener hijos». Lo que para Barrientos supuso una buena decisión. La joven plantea que sabe que tiene otras prioridades, «entonces, ¿para qué traer a niños a sufrir de cualquier manera?», cuestionó finalmente.