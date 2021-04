A las 20.00 horas de hoy partió la ceremonia de los Premios Oscar.

Pero como ya te contamos anteriormente el evento contó con la clásica alfombra roja.

Y este año para los chilenos es especial ya que está nominada una producción nacional, el Agente Topo.

Y claro al igual que todos los invitados al evento, el equipo de este trabajo audiovisual pasó por la alfombra roja.

Así es ya que a eso de las 19:30 horas de Chile, el protagonista del filme, Sergio Chamy, junto con la directora Maite Alberdi y la productora Marcela Santibáñez, transitaron por la alfombra roja del evento de la Academia de Hollywood.

El querido protagonista de El Agente Topo, «Don Sergio» se presentó con todo el estilo. Ya que visitó un smoking con corbata de humita, mientras que Alberdi optó por un vestido vaporoso blanco y negro. En tanto, Santibáñez lució un vestido blanco con cola y mangas.

Acá puedes ver el video:

Star of the documentary #MoleAgent, Sergio Chamy, flew all the way from Chile with the director Maite Alberdi for their #Oscars night https://t.co/QrBqZ8y6n1 pic.twitter.com/4hFS082khB

— Variety (@Variety) April 25, 2021