Conoce a los ganadores de los Premios Oscar 2021

A las 20.00 horas de este domingo comenzó una nueva versión de los Premios Oscar. Un evento esperado por muchos ya que se premia a las producciones más destacadas de la industria cinematográfica.

Tras ser pospuesta al igual que muchos eventos debido a la pandemia, esta pudo realizarse esta jornada finalmente y con «normalidad», ya que se contaba con todas las medidas sanitarias según el contexto que vivimos.

Este evento se realizó en Los Ángeles Union Station como sede principal. En este lugar los 170 invitados tendrán el espacio suficiente para mantener la distancia física.

Pero ojo además esta ceremonia tuvo al Dolby Theatre como sede secundaria, y a la vez habrá contactos satelitales desde ciudades repartidas en todo el mundo. Entre ellas se encuentran Londres y París.

Al igual que cada año siempre hay producciones que aparecían como favoritas . En esta oportunidad estas fueron ‘Nomadland’, y Mank , entre otras. Y la primera finalmente ganó el galardón como mejor dirección.

REVISA A CONTINUACIÓN LA LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES

Guion Original

Promising Young Woman – Emerald Fennell

Guion Adaptado

The Father – Christopher Hampton y Florian Zeller

Mejor Película Internacional

Another Round – Dinamarca

Mejor Actor de Reparto

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Mejor maquillaje y peluquería

Ma Rainey’s Black Bottom – Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson

Mejor Diseño de Vestuario

Rainey’s Black Bottom – Ann Roth

Premio Humanitario Jean Hersholt

Motion Picture & Television Fund – Por sus 100 años de dedicación al servicio de la comunidad del entretenimiento en tiempos de necesidad.

Mejor Dirección

Chloé Zhao – Nomadland

Mejor Sonido

Mejor Corto Live-Action

Two Distant Strangers – Travon Free y Martin Desmond Roe

Mejor Corto Animado

If Anything Happens I Love You – Will McCormack y Michael Govier

Mejor película animada

«Soul»

Mejor Documental Corto

Colette – Anthony Giacchino y Alice Doyard

Mejor película documental

Mejores efectos visuales

Tenet – Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher

Mejor Actriz de Reparto

Yuh-Jung Youn – Minari

Mejor diseño de producción

Mank – Donald Graham Burt (Diseño de Producción) y Jan Pascale (Decoración del set)

Mejor cinematografía

Mank – Erik Messerschmidt

Mejor edición

Sound of Metal – Mikkel E. G. Nielsen

Premio Humanitario Jean Hersholt

Tyler Perry – Por su generosidad con los ignorados y por su compromiso firme con la justicia social

Mejor banda sonora

Soul – Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste

Mejor canción original

Mejor película

Nomadland – Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey, y Chloé Zhao: Productores

Mejor actriz

Frances McDormand

Mejor actor

Anthony Hopkins