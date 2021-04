¡Serán recordados!: actores que recibieron un Oscar póstumo

Cientos de actores de gran calibre son premiados en los Oscar año a año, sin embargo, algunos de ellos no pudieron recibir en carne propia el galardón. Y es que, a lo largo de la historia, son varios los artistas que recibieron su primer Oscar lamentablemente después de fallecer.

No importa si esto ocurre en una premiación musical o de la industria cinematográfica, siempre el momento deja un sabor agridulce en los asistentes y los espectadores de cada evento. Incluso, según señaló Rock&Pop, puede que este año seamos espectadores de la entrega de un nuevo Oscar póstumo. Y es que un increíble actor nos dejó durante el año pasado, dejando un triste puesto vacío en la premiación de este fin de semana.

¡Wakanda por siempre!

Chadwick Boseman durante el 2020 falleció tras perder la batalla contra un complicado cáncer. El actor, conocido por su papel en Marvel como «Black Panther», podría ser premiado como mejor actor por su participación en «A Man Among Men». Si lo consigue será el segundo actor en conseguir la categoría tras su fallecimiento.

Una lágrima entre el éxito

En 1939, la película «Lo que el viento se llevó» marco un espectacular récord en la industria. En la entrega de premios de 1939, el filme se llevó 8 estatuillas. Y si bien los galardones fueron felizmente recibidos, uno de ellos sacó más de una lágrima entre los asistentes del teatro.

Y es que el escritor Sidney Howard, quien recibió el primer Oscar póstumo en la historia por el guion del clásico del cine, no estuvo para subir al escenario a recibir los aplausos del público. En 2005, el mítico Al Pacino presentó un premio honorífico al escritor y director, con el fin de reconocer su trabajo e influencia en la industria cinematográfica.

Walt Disney

Walt Disney es el hombre con el récord de premios Oscar en la historia. En creador del legendario Mickey Mouse ya acumula 22 estatuillas. Y aun cuando falleció el año 1966, fue en 1969 que recibió su primer Oscar póstumo. En la oportunidad, el animador ganó el galardón por su trabajo en el corto «Winnie the Pooh and the Blustery Day», que compitió en la categoría de Mejor Corto Animado. Y es que este cortó tuvo muchos años de trabajo por parte de Walt Disney, quien lamentablemente no pudo verlo triunfar en vida.

Peter Finch

Continuando con la cronología, el siguiente Oscar póstumo tuvo lugar el año 1977, cuando Peter Finch se convirtió en el primero, y hasta este momento único, en recibir el Oscar a Mejor Actor Principal después de su muerte. Y es que el actor se lució con su actuación en la película «Network», la que durante la premiación de ese año se llevó dos estatuillas más.

Para la sorpresa de todos, Finch falleció tan solo dos meses antes de que se realizara la ceremonia, por lo que quien recibió emotivamente la estatuilla en nombre del actor fue el escritor del filme, Paddy Chayefsky.

Howard Ashman

Quienes destacan durante la ceremonia son también los encargados de musicalizar películas que gracias a una perfecta melodía se pueden quedar en nuestros corazones para siempre. Dentro de los icónicos compositores de bandas sonoras está Howard Ashman. El artista musicalizó exitosas películas de Disney, como La Sirenita, Aladdin y La bella y la bestia.

Fue por la canción homónima en el cueto de la princesa de Disney que recibió el Oscar póstumo a Mejor Canción Original el año 1992. El músico falleció tan solo dos semanas antes de la ceremonia, debido a complicaciones con el VIH/Sida. El premio lo recibió finalmente su esposo, Bill Lauch.

Heath Ledger

Sin lugar a dudas, este es uno de los Oscar póstumos más recordados en la historia del cine. Y es que la partida del tremendo actor Heath Ledger dejó a fanáticos y colegas con una triste nube gris sobre sus cabezas. El actor, que catapultó su carrera tras su protagónico en «10 Cosas de odio de ti», ganó en 2008 la estatuilla por su espectacular participación en The Dark Knight de Christopher Nolan cómo el mítico Joker.

Nuevamente nos vemos frente a una partida demasiado inesperada, ya que Ledger falleció solo un mes antes de que se llevara a cabo la premiación de ese año, a una intoxicación con múltiples drogas. Fue la familia del actor la que recibió el premio en su nombre honrando su carrera y legado

Gil Friesen

Finalizando nuestra lista, el último Oscar Póstumo entregado al músico y productor Gil Friesen. El hombre ganó el premio a Mejor Documental en la premiación de los Oscar del 2013, gracias a su trabajo en el largometraje «20 Feet from Stardom». Para tristeza de todos en la industria, Friesen falleció meses antes de la entrega de premios debido a la leucemia.

El espectacular documental de Netflix, que habla de la historia de las y los cantantes de coro, fue realizado ya que la hermana de Gil, Lisa Friesen era una de ellas. Tras su fallecimiento, Lisa aceptó el Oscar en su nombre y dedicó el premio a su trabajo.