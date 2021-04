Los delincuentes informáticos se las ingeniaron con una nueva forma para infectar con virus los teléfonos. Dentro de las mas recientes alertas se encuentran dos virus compartidos por WhatsApp.

La primera tiene que ver con una actualización para la aplicación que apareció en la tienda de aplicaciones de Android.

Al instalar el programa mencionado, los usuarios de WhatsApp y otras plataformas de mensajería tendrían la oportunidad de activar la versión rosada de la aplicación.

Pero en realidad sólo estarías bajando un virus que roba todos los datos que tienes ingresados en tu celular.

El nuevo troyano informático, que por el momento ha sido reportado sólo por usuarios de Android fue alertado por un usuario de Twitter en India que es donde primero se viralizó el WhatsApp rosa.

Rajshekhar Rajaharia es consultor de ciberseguridad y alertó a todos sus seguidores sobre el link que se enviaba a través del mismo WhatsApp asegurando que permitiría a los usuarios activar el color rosa.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don’t click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021