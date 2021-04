Hace algunos días se viralizó la conversación que una mamá tuvo con la profesora del colegio de su hijo, donde el explicaba que no quería despertarlo para las clases de la mañana porque no tenía desayuno para alimentarlo.

“Hola, buenos días tía, (mi hijo) no se podrá conectar por algo personal, me da pena contarle pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo. Hoy no tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz no más, solito, así que para que no pase hambre no lo quiero despertar temprano” explicaba la mamá en el mensaje

La situación que conmovió a miles de personas llegó hasta el mismísimo Leonardo Farkas quien solicitó ayuda para contactarse con la mujer y ayudarla con un millón de pesos, para que siguiera luchando por su hijo.

Seguidores me hacen llegar este mensaje. Por favor, busquen y díganle a esa madre que no tiene dinero para darle de comer a su hijo y llevarlo al colegio, dónde le deposito un millón para que siga luchando por su familia.

Cuando Chile se une somos indestructibles.

Leonardo Farkas pic.twitter.com/K1Tb3SbaoK — leonardofarkas (@leonardofarkas) April 18, 2021

El gesto del filántropo fue aplaudido y convocó a otras personas que quisieron ayudar monetariamente a la mamá.

La protagonista de esta historia se llama María Pilar Núñez, tiene 29 años y vive en Rancagua. Este jueves conversó con Radio ADN y contó su historia.

Los problemas económicos de su familia comenzaron con la pandemia, ya que su esposo que era el encargado de proveerlos no pudo trabajar más, porque es gasfíter y no contaba con permiso.

Ella cuenta que cuando Farkas se contactó con ella quedó un poco impresionada ya que no esperaba que su historia tuviera tanta repercusión.

Pero esta no es la única ayuda que recibió ya que el alcalde Rancagua, Eduardo Soto, los ayudó pagando tres meses de arriendo, con mercadería y un permiso para que su esposo pudiese trabajar.

Pero lamentablemente la familia recibió una mala noticia. La dueña de la propiedad en que María Pilar y su familia viven se enteró de las ayudas que recibió y decidió subirle el arriendo.

“La señora dijo que habían personas que pagaban mucho más”, contó. Además explicó que está en búsqueda de un alquiler que no supere los 160 mil pesos, ya que la dueña de la casa pretende cobrar 200 mil ó más.

Pese a todos sus inconvenientes María Pilar está muy agradecida de todo el apoyo que ha recibido. “Le mando un saludo a la tía y al colegio. Y a todas las personas que me han ayudado, les agradezco mucho. Un abrazo muy fuerte” afirmó.