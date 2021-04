Infórmate sobre lo nuevo de la película «Borderlands», por Festigame.

La película de Borderlands todavía no entra en producción, pero sigue presentando nuevas caras para su reparto. Después de confirmar a estrellas como Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Edgar Ramirez, Haley Bennett, Olivier Richters y Jack Black, Deadline ha revelado en exclusiva que Janina Gavankar formará parte del reparto de la película.

La actriz, conocida en el mundo de los videojuegos por ser Iden Versio en Star Wars Battlefront 2, viajará a Pandora próximamente.

La propia Gearbox ha confirmado esta incorporación a través de la cuenta de Twitter de Randy Pitchford, consejero delegado de la compañía y productor ejecutivo de la película: “Janina Gavankar se unirá al reparto del filme de Borderlands como un personaje completamente nuevo que yo nombré específicamente para esta historia”, adelanta el directivo.

“Janina interpretará a la comandante Knoxx, que sigue los pasos de sus padres y se une al ejército privado de Atlas, Crimson Lance. Ella es, en una palabra, genial”.

Janina Gavankar will join the cast of the Borderlands movie as an all-new character I named specifically for this story. Janina will play Commander Knoxx, who followed in her father’s footsteps when she joined Atlas’ private army, the Crimson Lance. She is, in a word, badass. pic.twitter.com/LzWWqlPild

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 12, 2021