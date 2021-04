¿Existirá «The Last of Us» 3? Neil Druckmann respondió a esta pregunta

Hay mucho que hablar de «The Last of Us». Entérate aquí de todos los detalles gracias a Festigame.

La historia de Ellie en los videojuegos al parecer va a tener una continuación. A pesar de que «The Last of Us Part 2» significó el último capítulo por el momento de esta aventura exclusiva de Sony, su máximo responsable, Neil Druckmann, reveló en el podcast Script Apart, que ya hay unas líneas que bosquejean una tercera parte de esta historia.

Sin embargo, el desarrollador de este comentó que el videojuego no está actualmente en desarrollo. “No sé cuánto quiero revelar”, comienza Druckmann. “[la coguionista Halley Gross] escribió un esbozo para una historia que no estamos haciendo, pero espero que un día pueda ver la luz del día. Esto explora un poco más lo que ocurre después del juego. Veremos”.

El director sugirió que aún están pensando que proyecto seleccionar para su desarrollo. “Después de finalizar uno de nuestros grandes títulos, nos tomamos mucho tiempo en explorar diferentes ideas, si va a ser The Last of Us III, algo nuevo o alguna antigua saga que queramos retomar”, continúa.

Cabe recordarle a los fanáticos de esta saga de videojuegos, que la serie de «The Last of Us» comenzará durante el mes de junio sus grabaciones. Además, ya se confirmó quienes le darán vida a los míticos protagonista de esta intensa historia. Mientras el chileno Pedro Pascal tomará el papel de de Joel, la encargada de interpretar a Ellie será la actriz británica Bella Ramsey.

El guion de esta nueva y esperada producción, por su puesto que estuvo a cargo del mismísimo Neil Druckmann junto a Craig Mazin. Este último, fue parte de la producción de la popular serie de HBO «Chernobyl», que habla sobre hito histórico del desastre nuclear en la ciudad del mismo nombre.