La serie de The Last of Us sumará dos nuevos directores

Nuevas noticias sobre la serie de «The Last of Us», por Festigame.

La serie basada una de las sagas más reconocidas en la industria de los videojuegos, como te contamos unas semanas atrás, está a punto de comenzar su rodaje. Nos referimos a la nueva serie de «The Last of Us», que está siendo producida por HBO y será protagonizada por el chileno Pedro Pascal, conocido por su participación en Narcos y «The Mandalorian». Además de la actriz británica de 17 años, Bella Ramsey.

A esta serie se le añadieron dos nuevos directores a los ya conocidos Johan Renck y Kantemir Balagov, se tratan de Jasmila Zbanic y Ali Abbasi, quienes se suman a la producción de esta nueva serie que tiene a los fanáticos del legendario videojuego muy expectantes.

La bosnia Jasmila Zbanic es responsable, por ejemplo de la creación de la película ¿Quo vadis, Aina?. La producción de esta fue ganadora de múltiples galardones y nominaciones, entre las que destacan la de Mejor Película de Habla No Inglesa, tanto en los BAFTA 2020 como en los premios Oscar.

Por su parte, el sueco de origen iraní, Ali Abbasi, es sumamente conocido por Border. Esta es una película fantástica basada en el libro del mismo nombre del escritor sueco John Ajvide Lindqvist, y con la que consiguió el premio Un certain Regard en el Festival de Cannes en 2018.

¡Todo listo para empezar!

De esta manera, la producción de la serie de «The Last of Us» cuenta ya con cuatro directores para todos sus episodios, aunque no está concretado de cuántos se encargarán cada uno finalmente. Pero lo que si está claro, es que el guión correrá a cargo de Craig Mazin –Chernobyl- y el propio Neil Druckmann codirector y director, respectivamente, de ambas entregas de la franquicia en los videojuegos.

