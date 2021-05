Debido a que se registraron casos positivos de covid- 19, doce cursos del Colegio Los Alerces de Lo Barnechea iniciaron cuarentena preventiva luego de sólo una semana del retorno a clases presenciales.

El colegio pertenece a la Seduc que está vinculada al Opus Dei. Los directivos de la institución tomaron la decisión de reiniciar las clases presenciales el jueves 28 de abril. Esto ya que ese día Lo Barnechea pasó a fase 2 en el plan paso a paso.

Según informó Radio Bio Bio, 5 alumnas dieron positivo al test PCR. Esto hizo que las autoridades del colegio pusieran a 360 alumnas en cuarentena preventiva, de un total de 950 matriculadas.

En este establecimiento estudian las hijas del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Y hay que recordar que la gestión del secretario de Estado ha estado marcada por sus esfuerzos para el retorno a clases presenciales en medio de la pandemia.

De hecho, el año pasado la web del colegio Los Alerces publicó que Figueroa participó de una reunión del centro de padres y en esa oportunidad señaló que “es importante volver a clases apenas se pueda. Y en el ministerio estamos trabajando muy firme para poder anticipar de la mejor manera un retorno seguro a las clases presenciales (…) basado en la seguridad como el principal eje”.

Apenas se supo que las hijas del Ministro Figueroa estudian en el Colegio Los Alerces, los usuarios de Twitter dejaron saber su opinión.

La mayoría de los tweets apunta a la desigualdad de la educación en el país y califican la experiencia de Los Alerces como una advertencia de lo que podría pasar en otros colegios si el ministro sigue insistiendo con la vuelta a clases presenciales.

Si en el colegio Los Alerces con tremenda infraestructura, salas espaciosas y donde probablemente la mayoría de sus alumnos no usa el transporte público no pueden evitar los contagios, imagínense un colegio vulnerable donde no les llegan ni mascarillas. Figueroa se pisó la cola

— ✴Cassandra Emecé✴ (@CassEmece) May 7, 2021