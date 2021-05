El doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, conversó recientemente con la Revista Ya en una íntima entrevista. Hace no mucho, Cristián Arriagada lanzó recientemente su libro «Historia de un milagro». En este, el doctor relata los difíciles capítulos que enfrento junto a Javiera Suarez, la periodista que dio todo en su batalla contra el cáncer. Es por eso que parte de la entrevista se ligó a algunos detalles del bello e íntimo libro, además de lo más difícil del duelo tras dos años de la partida de la periodista.

El doctor señaló anteriormente que este especial libro está dedicado al hijo que compartían con Javiera Suárez, el pequeño Pedro. “Ya vi morir a mi mujer, así que hago este libro ahora, porque es algo importante que me gustaría que mi hijo leyera, pero otras quiero decírselas personalmente”, contó al medio.

Una nueva vida

Sin embargo, como señaló Página 7, la conversación también dio una vuelta en torno a Cristián Arriagada. Es por eso que se le preguntó sobre su futuro junto al pequeño Pedro y si piensa en volver a formar una familia.

El doctor señaló que si bien se ha planteado este escenario, el «vacío» que dejó Javiera Suárez no se llenará con un nuevo amor. «Muchos preguntan ‘¿Cuándo otra relación? Estás joven’, pero el vacío no se llena con otra relación… me encantaría hacer familia. Lo que tuvimos la suerte de tener y generar, esa familia potente y vivir todos juntos», expresó.

Asimismo contó las aspiraciones que tenía con Javiera, que son ideas que aun conserva en su corazón. Su sueño «era tener hijos, perros, una casa y todavía lo quiero», contó Cristián Arriagada.

Para cerrar, Cristián aprovechó de revelar que aún no sabe si quiere más hijos. Sin embargo siempre ha querido entregarle una vida en familia a Pedro, sin importar donde se encuentre su madre.