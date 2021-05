Una triste noticia enlutó a la familia de Raquel Argandoña, luego de que confirmará el lamentable fallecimiento de su madre.

Eliana de la Fuente, murió a los 93 años. Así lo compartió Argandoña, a través de su cuenta de Instagram este sábado que pasó.

«Vuela alto, mamita. Te amo y amaré siempre», escribió la figura de televisión.

Quién también utilizó su red social para manifestar sus sentimientos de pérdida fue Kel Calderón, que también escribió un texto de despedida.

El funeral de la madre de Raquel Argandoña se llevó a cabo este domingo, y fue transmitido vía online producto de las normas sanitarias.

En el video se podía ver a la familia, y a Kel quién muy afectada le dedicó un mensaje de despedida a su abuela.

El regalo que recibió en el Día de la Madre

Por la complicada situación que vivió la familia, Raquel Argandoña no celebró el día de la madre.

Pero eso no fue impedimento para que su hijo, Nano Calderón la sorprendiera luego de la llegada a su casa.

«Cuando en el día más triste te llega un regalo. Gracias hijo», decía la historia de Instagram.

En la imagen se podía ver un corazón junto a otros elementos dulces, que le envió a Raquel Argandoña su hijo.

Además de una pequeña frase que decía «para la mejor mamá».

El nieto no pudo asistir al funeral

Durante la tarde de este domingo, Sergio Rojas contó en su programa online Qué te lo digo, una complicada situación que vivió el joven.

Ya que Nano Calderón no pudo asistir al funeral de su abuela, ya que su papá estaría en la ceremonia acompañando a Kel.

Esto producto de la orden de alejamiento que tiene el joven con su progenitor, debido a los incidentes ocurridos el año pasado.

«Le hicieron saber (a Hernán padre) que si él iba Hernancito no iba a poder ir a ver a su abuela. Y a Hernán padre no le importó y dijo ‘yo voy a ir acompañando a la Kel. Y si eso implica que Hernán hijo no vaya, no es mi problema’. Y por eso no pudo estar en el funeral, porque finalmente su padre le negó la posibilidad de despedirse de su abuela», comentó el periodista.

Al parecer los conflictos entre la familia Calderón-Argandoña están lejos de solucionarse, especialmente en momentos difíciles.