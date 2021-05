Al parecer la pandemia no ha sido una gran amiga para María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela, ya que estarían pasando por una profunda crisis.

Según contó la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Zona de estrellas, la pareja de actores se habría separado hace cuatro meses.

«La exclusiva que les tengo no es una buena noticia, lamentablemente las relaciones de pareja se terminan y hace por lo menos cuatro meses Gonzalo Valenzuela está separado de María Gracia Omegna, su pareja de más de dos años», contó la periodista.

Sobre las razones que habrían motivado la distancia entre los actores está netamente relacionada a la crisis sanitaria.

«Tengo entendido que se separaron producto de la convivencia en la pandemia, venían con problemas hace tiempo, diferencias en la forma de vivir», explicó Cecilia.

Además, indicó que María Gracia Omegna estaría realmente afectada por la situación que estaría viviendo su familia.

«Ella lo quiere mucho, está muy enamorada y no está pasando por un buen estado de ánimo y la tiene super afectada la separación, para ella es un momento complicado, tienen una guagua», sentenció Gutiérrez.

Cabe recordar que María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela comenzaron una relación después de haber compartido set en la teleserie Papá a la deriva.

De su amor de dos años nació la primera hija entre ambos, Anka.

La molestia de un amigo

Pero las declaraciones de Cecilia Gutiérrez no cayeron bien en su compañero de panel, Vasco Moulian, quién mencionó ser amigo de Gonzalo Valenzuela.

«Me parece, no es irresponsable la palabra, si es que tú no le preguntaste a Gonzalo, no le preguntaste a la niña Omegna, si no les preguntaste a ellos, ¿cómo puedes aseverar algo así?», le lanzó Moulian a Gutiérrez.

«Yo con todo el cariño que les tengo, aquí me pasan cosas personales y las tengo que reconocer, yo con Gonzalo Valenzuela lo fui a ver al estreno de su obra, le tengo mucho cariño, acá está saliendo el amigo y tengo que ser honesto», sentenció Vasco Moulian.