12 años sin Michael Jackson: recordamos sus mejores éxitos

Este viernes 25 de junio se cumplen 12 años de la muerte de Michael Jackson, un ícono de la música pop de los años ’80 y ’90.

El denominado «rey del pop», nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana (Estados Unidos). Fue el séptimo de nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson.

Michael Jackson comenzó su carrera siendo tan solo un niño, tenía 11 años cuando formó la banda Jackson Five, junto a sus hermanos.

Su fama creció como viento en popa, y luego de su carrera musical infantil, decidió lanzarse a la fama con su carrera de solita en 1979, con el disco Off The Wall, que incluía éxitos como Don’t Stop ‘Til You Get Enough y Rock With You. Su segundo álbum, Thriller, de 1982, es el disco más vendido de la historia.

De ahí en adelante la vida de Michael Jackson estuvo llena de éxitos, sin ir más lejos ganó 13 Premios Grammy y vendió cerca de 750 millones de disco.

Su muerte

Sin embargo, a los 50 años el «rey del pop» bajó el telón», luego de haber muerto por intoxicación con anestésico propofol, combinado con otros medicamentos.

La repentina muerte de Michael Jackson dejó a sus seguidores desbastados, sin entender porque uno de los artistas más importantes del mundo había fallecido.

El funeral se llevó a cabo el 6 de julio de 2009, en el estado Staples Center, con la visitas de sus fanáticos y amigos más íntimos.

Lamentablemente, pasaron más de dos meses para que Jackson fuera enterrado en el cementerio de Forest Lawn de Glendale de Los Ángeles.

El entierro fue de carácter íntimo y custodiado por fuertes medidas de seguridad, entre las personalidades reconocidas que asistieron se encontraban Corey Feldman, Brooke Shields, Lisa Marie Presley, Mila Kunis, Chris Tucker, Steve Wonder , Elizabeth Taylor y Diana Ross.

Los mejores éxitos

Como una forma de homenajear su trabajo musical, Radio Activa realizó una selección de sus mejores éxitos que cautivaron y siguen cautivando a nuevos fanáticos.

1.Billie Jean

(Thriller, 1982)

La letra está basada en un hecho real. Trata sobre una mujer que aseguraba que el padre de sus gemelos era el cantante. Durante un concierto en Pasadena, mientras Jackson cantaba esta canción realizó su ahora famosísimo ‘paso lunar’.

2.Thriller

(Thriller, 1982)

Es prácticamente el tema más conocido del cantante. En su video musical aparece junto a zombies bailarines, en una entrega llena de música y cultura pop. La canción rápidamente se volvió un éxito en las radios.

3.Don’t stop til get enough

(Off the wall, 1979)

Primera canción en la que Jackson es autor y compositor, demostrando todo su talento. Se dice que su madre, devota de Jehová, se escandalizó por el doble sentido del título («no pares hasta que tengas suficiente»).

4.Beat It

(Thriller, 1982)

Otro título del mismo álbum que demostraba que Michael Jackson se encontraba en su mejor momento. Esta vez, la canción es una invitación a la ‘no violencia’ y cuenta con la colaboración del guitarrista Van Halen.

5.Man in the mirror

(Bad, 1987)

Cuenta con la excelente interpretación de ‘Jacko’. Es una de las canciones más aclamadas por la crítica y fue nominada como Grabación del Año en los Premios Grammy.

6.Smooth Criminal

(Bad, 1987)

Era el tema principal de su propia película ‘Moonwalker’, estrenada en 1988. El video ha sido premiado como el mejor en los Brit Awards de 1989. Además, se hizo famoso por el paso en el que Jackson inclina su cuerpo hacia adelante, desafiando la gravedad.

7.Black Or White

(Dangerous, 1991)

Se desprende este gran sencillo de un nuevo disco. La letra lleva un mensaje de crítica hacia el racismo de la sociedad estadounidense. Es considerado el sencillo que ha generado más ventas en la década de los 90.

8. The way you make me feel

(Bad, 1987)

9. Bad

(Bad, 1987)

En esta ocasión, se pactó un duelo entre el «Rey del pop» y su rival musical Prince, pero este último no aceptó. Esta canción estuvo entre las 5 mejores en múltiples países de América y Europa.

10.I’ll be there

(Third Album, 1970)

Es el tema más exitoso de la banda «The Jackson Five». Las voces principales son las de Michael Jackson y su hermano Jermaine. Esta canción sirvió para demostrar que el pequeño ‘Jacko’ tenía talento de sobra.