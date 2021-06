¡Ya puedes probar la Demo de PES 2022 EN PS5, PS4 Y XBOX!

Los amantes del fútbol podrán disfrutar gratuitamente de una Beta pública de PES 2022 gracias a Konami. Vía Festigame.

Esta demo técnica estará enfocada en el multijugador online y no mostrará las novedades jugables que tendrá PES 2022. ¿Su nombre? New Football Game Online Performance Test.

Konami lanza así una pequeña muestra de lo que será PES 2022, todavía sin título y totalmente enfocada a partidos multijugador online. El objetivo de la compañía nipona es estudiar cómo funciona la conexión en consolas next-gen, y mostrar el renovado apartado técnico con Unreal Engine.

«El objetivo principal del New Football Game Online Performance Test (prueba de rendimiento en línea del nuevo juego de fútbol) es evaluar la estabilidad y la calidad de la conexión de nuestros servidores, así como el rendimiento de nuestro sistema de emparejamiento», dice su descripción.

La demo de New Football Game Online Performance Test está disponible de forma gratuita en PS Store y Microsoft Store, y se puede jugar en PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One. No es representativa del juego final, ya que no incorpora grandes novedades.