La batalla entre Epic Games y Google todavía no llega a su fin. Tim Sweeney, fundador y consejero delegado de la empresa, atacó con todo a la empresa de Redwood. Vía Festigame.

Después de la contienda judicial tras la retirada de Fortnite de la App Store, el directivo también ha tenido palabra contra Google.

«Google Play necesita competencia de forma desesperada. Bloquea aplicaciones populares como Fortnite en contra de los deseos de los usuarios, mientras fuerza a instalar aplicaciones del gobierno sin el consentimiento de los usuarios. Es un negocio con el alma podrida», concluye.

Google Play desperately needs competition. Blocking popular apps like Fortnite against users' wishes, while force-installing government apps without users' consent. It's a business with a rotten soul. https://t.co/KGXqOSywWP

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 22, 2021