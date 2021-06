Igualito: Kramer sorprendió con imitación de Daniel Stingo

¡Se pasó! Nuevamente Stefan Kramer dejó a todos con la boca abierta, luego de mostrar su nuevo personaje a imitar: el abogado y constituyente Daniel Stingo.

El comediante lo presentó a través de su programa virtual, Conociéndote, donde ha presentando imitaciones de personajes como Sergio ‘Checho’ Hirane, Daniel Jadue, Mónica González y Rodrigo Sepúlveda, entre otros.

«Soy Daniel Stingo, represento al Distrito 8 (…) soy un poquito maniático, para dormir siesta uso pijama, por ejemplo», inició Kramer en su video.

Uno de los momentos que generó más risa, fue cuando se refirió a la escritura de la nueva Constitución en la que Daniel Stingo participará.

«Está bien ponernos de acuerdo, pero ponernos de acuerdo en lo que nosotros queramos. Ok, vamos a conversar, sí, pero las reglas las ponemos nosotros. Nosotros ponemos las reglas, ustedes perdieron», comenta el imitador.

La mítica frase la realizó Daniel Stingo, cuando fue invitado al programa de TVN, Estadio Nacional, donde tuvo una fuerte disputad con su colega electa de la convención, Constanza Hube.

«Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, los que no somos de derecha, para que quede clarito, y no empecemos a dar vueltas. Aquí no ganó la derecha. La derecha estaba por el rechazo y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora está en minoría», dijo Stingo.

La publicación de Stefan Kramer ya tiene más de 32 mil likes, y un sinfín de comentarios que destacan el trabajo realizado por el comediante.

La reacción del abogado

El video del comediante fue compartido hace solo algunas horas, por lo que pillo a Daniel Stingo en vivo realizando su programa de «La Voz de los que Sobran».

El abogado junto a sus colegas, Alejandra Valle y Hassan Akram decidieron verlo y comentar en vivo las apreciaciones de la imitación.

«Bueno, sirve para conocerse (…) La voz no la siento tan cercana, quizá porque uno se escucha de otro lado; cuando te escuchas hablar no te escuchas como otros te escuchan», comentó Daniel Stingo.

«O sea, yo soy un tipo hiperactivo que tiene algunas ideas buenas, pero que exagera todo» agregó el abogado sobre la imitación de Kramer.

Aunque al parecer el constituyente fue bastante crítico en relación a su imitación, ya que habían varios detalles que no dejó pasar.

«Está bien, hay que interiorizarlo; de que está bueno, está bueno. O sea, hay algunas caras en las que yo me veo, obviamente, innegable cómo hace esas actitudes».

«Está bien, se agradece (..) Muy agradecido de Stephan Kramer. Pero tengo que darle una vuelta, o sea, me impresiona», señaló.