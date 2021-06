Mamá de hombre que secuestró a niña: «Le pido a la familia perdón»

El caso del secuestro de la menor de 13 años en manos de hombre de 42 años, Miguel Ángel Zamora, marcó a los chilenos. Hoy fue su mamá, quién decidió hablar.

La mujer, llamada Margarita se tomó las pantallas del matinal, Contigo en la Mañana, para dar su versión respecto a los hechos delictuales en los que se vio vinculado su hijo, que está imputado por los delitos de violación e inducción al abandono.

«Quería pedirle perdón a la familia, yo no sabía nada de esto, nunca se me pasó por la mente. Yo tengo una nieta de 13 años y me duele en el alma que le pudiese haber pasado lo mismo», comentó la mamá del imputado.

Por otra parte, la señora admitió que sabe que su hijo debe pagar por el delito que cometió.

«Es una persona adulta, que él tenía sus cosas aquí, pero él salía. Su vida la hacía por fuera, a veces no llegaba, pero por mi mente jamás se iba a pasar algo así. Él tiene hijas de la misma edad», expresó.

Pidió frenar la violencia

Por las pantallas de televisión, la mujer hizo un llamado a que pararan las agresiones contra ella, especialmente con el negocio que es el sustento familiar.

«Por eso le pido a la familia perdón, y a la gente que comprenda que yo soy una madre. ¿Qué puedo hacer? Yo debo seguir trabajando y la gente me quiere funar en el negocio», indicó la señora Margarita.

«¿Con qué plata voy a darle algo a mis nietos? Yo trabajaba para que el día de mañana ellos puedan tener algo», añadió la mamá del imputado rompiendo llanto.

Finalmente, fueron los animadores del matinal de Chilevisión, que hicieron un llamado a parar con las agresiones en contra de Margarita y su familia.

«Ella está viviendo su propio calvario», comentó Julio César Rodríguez.