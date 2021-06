Gala Caldirola fue duramente criticada por viajar a Miami

Mucha molestia causó la última publicación de Gala Caldirola, donde anunció que saldría de país, en medio de la crisis sanitaria.

La española publicó una fotografía en su Instagram, en la que estaba acompañada de dos maletas, junto a un texto que decía «voy y vuelvo». Además del hashtag #businesstrip (viaje de trabajo).

De inmediato comenzaron los cuestionamientos por parte de sus seguidores, quiénes no entendían porque Gala Caldirola podía salir del país, si las según la información de las autoridades sanitarias, las fronteras están cerradas.

«Esta hace burlas salen y entran como si nada y uno encerrada por la cuarentena y al menos yo no me atrevo a salir ni a la comuna de al lado», «¿Por qué tú si puedes viajar y yo no? Mi vuelo volvió a suspenderse por que la frontera está «cerrada» ¿tú como puedes viajar?», eran algunos de los tantos mensajes que recibió.

El viaje tenía destino Miami, y lo realizó en compañía de su hija Luz Elif, y su amigo-mannager Suro Solar.

Según indicó Solar en sus redes sociales, los tres viajaron por motivos laborales, y estarán por pocos días en Miami, cuatro para ser exactos. Además, aclaró que viajaba con todos los documentos que piden para salir del país.

«Vinimos por trabajo, vinimos muy poco en verdad, como cuatro días. Por trabajo con Gala, ojala fueran vacaciones», explicó en una historia de Instagram.

Programa de TV

Hace algunas semanas Gala Caldirola regresó a Chile, luego de separarse oficialmente de Mauricio Isla con quién vivía en Brasil.

Pero su regreso no se debe al quiebre, sino más bien a su nuevo proyecto laboral del que será parte muy pronto.

La española es una de las integrantes confirmadas del programa de cocina de Chilevisión, «El Discípulo del Chef», donde hace pocos días se presentó el spot de su participación.