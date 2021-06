José Miguel Viñuela confesó que pensó en atentar contra su vida

La noche de este lunes el programa De tú a tú, tuvo como invitado a José Miguel Viñuela, quién se refirió a importantes sucesos de su vida.

El animador habló de su icónica trayectoria en televisión, como vivió el éxito de Mekano. Pero también repasó parte de los fracasos de su vida laboral.

En conversación con Martín Cárcamo, José Miguel Viñuela habló sobre la estafa que vivió por parte de Alberto Chang.

«Creo que mi ansiedad me llevó a tomar esa mala decisión y a no poner la pelota contra el piso, y haber dicho los pros y los contras, es humo, voy a averiguar un poco más. Caí yo y mil quinientas personas», contó el animador.

Según detalló el animador, fue Chang quién lo contactó luego de su término de contrato en la pantalla chica. Optó por la liquidez.

«Es un ladrón que no ha sido juzgado en su país (…) y el Gobierno nunca ha hecho nada», expresó asegurando que solo ha podido recuperar un 10% de lo perdido.

«Perdí la liquidez de años de trabajo. Ahí comí caca. Tenía a Diego de dos meses. Para no estresar a Constanza, me levantaba temprano diciendo que tenía una reunión de pega, y salía a caminar cerca del departamento donde vivíamos, a llorar. Lloraba, lloraba. Trataba de llorar y después volvía a la casa, porque no quería que me vieran pal gato».

Pero eso no fue todo el calvario, ya que José Miguel Viñuela contó que pensó en quitarse la vida producto de lo mal que estaba en aquella época.

«Si no hubiera tenido hijos probablemente no estaría sentado conversando. No estaría. Me cuestioné la vida. No soy capaz de levantarme y trabajar 20 años más para esto. Capaz que me hubiera pegado un tiro», lanzó el animador.

El episodio del corte de pelo

Durante la conversación, José Miguel Viñuela también se refirió al episodio más polémica de su carrera, cuando en pleno matinal le cortó el pelo a José Miranda, camarógrafo de Mucho Gusto.

«Estoy súper arrepentido, fue un error, fue una estupidez de mi parte (…) Por ese error humano, ese mismo día, termina el episodio del pelo, nos vamos a comerciales y en ese minuto sentí, no me digas qué fue, sentí que la cagué», contó el animador.

Por otra parte, el ex animador del matinal mencionó que jamás vio una reacción de José Miranda.

«Solo quiero decir que, si tuviera que pedir disculpas a José Miranda, mil veces, las mil veces se las pediría. Me pasé en banda, me hiperventilé», mencionó Viñuela.

«Yo estuve dos meses prácticamente con crisis de pánico. Estuve súper mal en mi casa. No podía salir a la calle», sentenció.