Los creadores de Pokémon GO trabajan en un juego de Transformers

Niantic, los creadores de Pokémon GO y de Harry Potter Wizards Unity, tienen un nuevo título entre sus manos. Este nuevo juego tratará una conocida serie de los 80’s y 90’s, Transformers. Vía Festigame.

Transformers: Heavy Metal, será un título para dispositivos móviles que tendrá como base la tecnología de realidad aumentada. Así lo ha anunciado la compañía en un comunicado firmado por Phil Hog, productor ejecutivo.

«¿Te gusta Transformers? Recuerdo que, cuando iba al colegio, el niño que se sentaba a mi lado me hizo esta misma pregunta mientras esperábamos a que comenzara la clase de Taekwondo. Eran los años 80 y los dibujos y los juguetes de Transformers estaban por todas partes. Era una pregunta casi retórica para un niño de esa época. En realidad, la pregunta no era ¿Te gusta Transformers? sino ¿Cuál es tu Transformer favorito?», reflexiona.

El productor vuelve al presente y subraya que estos robots siguen “muy presentes” en su vida, quizá incluso más que en aquel momento.

«Por eso me alegra tanto anunciar que Niantic va a colaborar con Hasbro y TOMY en nuestro nuevo juego de móviles en el mundo real: Transformers: Heavy Metal».

We've always known there's more to explore in the world than meets the eye. Which is why we're excited to partner with @hasbro for a new upcoming #Transformers experience. Visit https://t.co/uw4RWjaXqk. https://t.co/aDCbe1uUyz

