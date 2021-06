Diego «Mono» Sánchez fue detenido por conducir en estado de ebriedad

Nuevamente el fútbol chileno hace noticia por actos totalmente condenables en el ámbito social, esta vez de la mano Diego ‘Mono’ Sánchez.

El arquero y capitán de Unión Española, fue detenido la noche de este lunes por conducir en estado de ebriedad, en el Centro de Santiago.

Todo comenzó cuando Diego Sánchez fue seguido por Carabineros tras saltarse un semáforo en rojo, en calle Copiapó con Portugal.

El teniente Claudio Seguel, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, señaló que personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros, «sorprendió a un sujeto que no respetó la luz roja de un semáforo, a lo cual se inició un seguimiento a distancia, dando alcance a esta persona en Salvador con Irarrázaval, en donde esta persona, al momento de ser fiscalizado, se encontraba en evidente estado de ebriedad».

Luego de ser fiscalizado se le hizo la prueba de alcotest, que registró 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por esto, el arquero de Unión Española fue detenido por conducción en estado de ebriedad. Siendo dejado en libertad y apercibido por el Artículo 26 del Código Procesal Penal.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Dio disculpas públicas

Durante la mañana de este martes, Diego Sánchez usó su cuenta de Instagram para disculparse públicamente luego de faltar a la ley y ser arrestado.

«Quiero comenzar asumiendo toda la responsabilidad», inició el futbolista en su red social.

«Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como hombre y el que aseguro no se volverá a repetir», añadió.

«Pido perdón a mi familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza».

Finalmente, el futbolista afirmó que seguirá trabajando con esfuerzo para seguir representando con honores a su equipo de fútbol y agradeció el apoyo.

«Voy a salir de este momento con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha, como lo he hecho en los ocho años que llevo defendiendo esta linda institución. Quiero agradecer todas las muestras de apoyo en este difícil momento», sentenció.