Luis Gnecco rompió el silencio: pidió respeto por sus hijos

El actor fue formalizado por Violencia Intrafamiliar este martes, luego de agredir a su ex esposa.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Luis Gnecco decidió referirse por primera vez a su formalización por Violencia Intrafamiliar.

A través de un comunicado, el actor se refirió a la complicada situación de la que se ha visto envuelto en los últimos días.

«Condeno el abuso y la violencia hacia la mujer en todas sus formas. Lamento sinceramente si he causado dolor y angustia innecesaria a mi ex mujer y a mis tres hijos», inició Luis Gnecco.

También se refirió a la situación laboral que lo afecta, luego de haber sido suspendido de dos de sus trabajos en televisión.

En primer lugar, como jurado del programa Got Talent Chile, y como rostro de una reconocida marca de yogurt.

«Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado la destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin media juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido», expresó.

Por sus hijos

Luis Gnecco pidió resguardar la salud mental de sus hijos, quiénes han sido expuestos mediáticamente producto de situación judicial.

«Si he guardado silencio hasta ahora ha sido única y exclusivamente para protegerlos y evitar exponerlos públicamente, además de respetar el actuar de la justicia, en la cuál confío, y a cuyos dictámenes me atengo respetuosamente».

«El motivo de esta declaración es pedir delicadeza y cuidado para no dañar psicológicamente a mis hijos y además proteger físicamente a mi hija mayor, quién ha sido una de las receptoras de amenazas de muerte», añadió.

El actor pidió respeto para su familia, y aseguró que seguirá rechazando y condenando actos de ese tipo.

Formalización

El martes, Gnecco fue formalizado producto de lesiones menos graves contra su ex esposa, en contexto de Violencia Intrafamiliar, luego de una pelea donde él la agredió.

La jueza determinó que este quedara con prohibición de acercarse a la víctima, y a su vez afirmó que la investigación duraría 30 días.