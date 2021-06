Paul McCartney cumple 79 años: una vida llena de historias

Un nuevo año de vida, celebra este 18 de junio Paul McCartney, quién cumple 79 años de vida que celebra con música y sus fanáticos.

El bajista de la banda más influyente nació en 1942, en Liverpol. Y fue en 1960 donde se unió a The Beatles, la banda que lo llevó a la cima.

En un principio McCartney solo tocaba la guitarra, pero cuando Stuart Sutcliffe dejó el rol de bajita, fue Sir Paul quién tomó el bajo que lo haría conocido en el mundo entero.

Un año después en 1962 Ringo Starr se haría cargo de la batería quedando de esta manera conformado el cuarteto que haría historia: Lennon, McCartney, Harrison y Starr.

La banda llegó a su fin en 1970, y Paul McCartney fue el primero en presentar su renuncia debido a los conflictos que existían entre los integrantes.

Pero lejos de acabar con la carrera de Sir Paul, ese término fue el inicio de su exitosa carrera como solita, en la que ya lleva cinco décadas ininterrumpidas ligado a la música.

Sin ir más lejos, su mejor regalo de cumpleaños lo recibió este año, luego de lanzar «McCartney III», álbum que realizó en la absoluta soledad de la pandemia, siguiendo el confinamiento solicitado, le sirvió de inspiración.

Thanks to everyone for all the loving vibes I’m receiving on my Birthday – Paul xx pic.twitter.com/jXNgU1D3R6

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) June 18, 2021