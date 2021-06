Se retractó: Karina Oliva pidió disculpas tras ninguneo a Nelson Acosta

La ex candidata a Gobernadora lamentó lo ocurrido, especialmente a la familia del ex DT de la Selección Chilena.

Polémica de aquellas causó la analogía futbolera que hizo la ex candidata a Gobernadora por la RM, Karina Oliva.

La chiquilla no encontró nada mejor que reflexionar sobre su derrota, comparando el trabajo deportivo de Marcelo Bielsa con Nelson Acosta, situación que generó rechazo de parte de los más futboleros.

«Hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta. Siempre como Bielsa, con épica, disciplina y convicción. A militar la vida y el proyecto», escribió.

La molestia generó que los fanáticos hicieran Trending Topic, el hashtag #RespetoParaNelsonAcosta, donde varios defendieron su trabajo.

Lamentablemente, las palabras llegaron hasta los oídos de la hija de Nelson Acosta, Silvana Acosta, que no dudó en responderle sin filtro a Karina Oliva.

«Lávese la boca antes de hablar mal de mi padre que surgió, por su propio esfuerzo, de un pueblo pequeño y llegó a ser medallista olímpico. Se sacó la mugre toda su vida y logró todo lo que aquí han dicho sin los humos en la cabeza que tienes con no sé qué logros. Mala clase».

Las disculpas de la ex candidata

Posterior a la polémica, Karina Oliva decidió salir a defenderse de la mala onda tuitera y explicar que era realmente lo que quería decir con su analogía.

«Primero, me he tenido que acostumbrar a que lo que digo es bueno y malo al mismo tiempo. Quiero ofrecerle disculpas a la familia si se sintió agredida porque en ningún caso es eso, es más en ninguna parte digo quién es mejor o peor», inició Oliva en el programa Hola Chile.

«Es más, parto asumiendo que no basta con eso. Tu puedes jugar muy bonito y no quiere decir que no tengas éxito, es más hay una diferencia importante. En ningún momento he dicho que él (Acosta) es alguien que ha fracasado o que es malo, en ningún caso», añadió.

Finalmente, Karina Oliva se refirió a las constantes críticas que recibió por sus comentarios, y acusó un sesgo de machismo al ser una mujer que habla de fútbol.

«Ese es uno de los problemas de la sociedad, lo que a nosotros nos gusta puede ser lo bueno y lo que no nos gusta es lo malo y no necesariamente es así. Yo me refería específicamente a un tipo de juego, hablaba de estrategia y que en este caso, son diferentes (…) Acá hay un sesgo: cuando una mujer habla de las tácticas del fútbol, se van a la personal», sentenció.