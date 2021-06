Un fanático de Ratchet y Clank creó una réplica de Clank en tamaño real

Ya no queda nada para que Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte haga su estreno en PlayStation 5. Vía Festigame.

Esto despertó el furor por la saga de Insomniac Games y muchos fans han dejado muestras de cariño hacia la desarrolladora.

Tom Lacey, un joven fan, ha compartido en sus redes sociales su propia replica escala 1:1 de Clank, el simpático robot que acompaña a Ratchet.

Por medio de un hilo de Twitter, Tom Lacey ha mostrado su impresionante replica de Clank, con varias imágenes y explicando también cómo la ha creado.

Le ha llevado muchos meses ponerla a punto, pintarla y agregar los últimos detalles… y lo cierto es que casi parece sacado de los propios videojuegos.

Brilla casi tanto como vemos en Una Dimensión Aparte, y sin duda Tom Lacey merece un gran aplauso por su trabajo.

✨CLANK'S FINALLY FINISHED✨

After many loooong months of printing, sanding and painting he's finally done! Man this took way longer than I'd hoped haha 😅

Hope you don't mind me tagging a few people 🥺👉👈#RiftApart #RatchetPS5 #3Dprinting #RatchetAndClankPS5 pic.twitter.com/4AzhZeY16u

— Tom Lacey (@HappyMoonInc) June 8, 2021