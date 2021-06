Una noticia especial para los fanáticos de «Stranger Things», dio a conocer la protagonista de la serie «Anne with an E», durante esta jornada.

Todo ocurrió en el evento Geeked Week, donde se entregó una noticia que especial para los seguidores de la plataforma de streaming, Netflix.

Ya que como muchos sabían, una cuarta temporada de la exitosa serie viene en camino y para ello reclutó a nuevos actores para el elenco.

Una de las sorpresas fue, Amybeth McNulty, quién le dio vida a Anne, de la exitosa serie de época, «Anne With an E».

Quiénes entregaron la noticia fueron los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de «Stranger Things», adelantando que la joven le dará vida a Vickie, un nuevo personaje en la serie.

Según detallaron a través de las redes sociales, el personaje de la actriz será, «una banda nerd que habla rápido y que llama la atención de uno de nuestros queridos héroes».

«Nos vemos en el otro lado», declaró la actriz Amybeth McNulty, sobre su fichaje para «Stranger Things».

Otros personajes

Pero la ex protagonista de «Anne with an E» no será la única novedad de la cuarta temporada de la serie de Netflix, ya que el cast sumará otros rostros.

A través de la cuenta de Instagram de la trama, publicaron fotografías de los actores que se unirán a la serie con la respectiva descripción de sus personajes.

– Myles Truitt alias «Patrick»: una estrella del baloncesto de Hawkins que tiene amigos, talento y una buena vida … hasta que acontecimientos impactantes hacen que su vida se salga de control.

– Regina Ting Chen, también conocida como «Sra. Kelly»: una consejera de orientación popular que se preocupa profundamente por sus estudiantes, especialmente los que más tienen dificultades.

– Grace Van Dien, también conocida como «Chrissy»: animadora principal de Hawkins y la chica más popular de la escuela. Pero debajo de la superficie aparentemente perfecta se esconde un oscuro secreto.