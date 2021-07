¡25 años desde que “Wannabe” se transformó en el clásico de Spice Girls!

Un día como hoy, pero hace 25 años atrás, Spice Girls, lanzaba una de sus canciones más icónicas de la agrupación femenina de música pop.

“If you wanna be my lover, you gotta get with my friends”, es parte del coro de ‘Wannabe’, canción que hasta el día de hoy suena en fiestas y en karaokes.

Spice Girls, irrumpió en el mundo de la música en los años noventa, cuando un anuncio de la compañía Heart Management realizó una inédita publicación.

El aviso que se difundió en “The Stage”, indicaba que se buscaban chicas de 18 y 23 años, “con capacidad de cantar, bailar, de moverse por la ciudad, extrovertidas, ambiciosas y dedicadas” para formar una banda.

Postularon más de 400 candidatas, quiénes se presentaron a audiciones en un estudio de London, pero solo 12 pasaron a la siguiente fase del proceso.

Finalmente, luego de pruebas y cambios, el grupo de las Spice Girls fue conformado por: Melanie Brown (Mel B.), Melanie Chisholm (Mel C.), Victoria Adams-Wood (ahora, Beckham), Michelle Stephenson y Geri Halliwell (hoy, Horner).

Las cinco chiquillas tuvieron que pasar unos días juntas en Londres, para ver si tenían buena onda y lograban unirse como debía.

Según contó Sean Smith en la biografía de la banda, Stephenson no tuvo mucha buena onda y abandonó el proyecto. Ahí ingreso Emma Bunton y la historia ya está escrita.

La historia de un clásico

La banda de las Spice Girls firmó contrato con la compañía Virgin Records, y un 8 de julio de 1996 lanzaron a la historia “Wannabe”.

Un himno clásico de la banda que las ayudaría en su debut estelar. “Spice”, junto más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Su paso por los escenarios era el mismo que tenían en el videoclip clásico de la banda, donde cada una de las integrantes muestra su personalidad.

Dicha canción no solo las definió como banda, sino también el rol que tendría cada una, estilo y apodos, Posh, Ginger, Baby, Scary y Sporty.

Desde ahí su historia en la música y en el espectáculo estuvo más viva que nunca, sacaron su disco Spiceworld (1997) y una película, denominada Spice World.

Lamentablemente todo se puso cuesta arriba cuando Geri Horner decidió abandonar la agrupación en 1998. Su disco “Forever” fue lanzado en el 2000, y luego de eso las cuatro integrantes restantes decidieron abandonar la agrupación y seguir sus carreras en solitario.