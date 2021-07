Audio: Chiquilla le pidió ayuda a Pape para buscar a su conejo

Un especial llamado de ayuda recibió nuestro querido Pape Salazar mientras realizaba su programación habitual.

Liss, auditora de Radio Activa llamó para participar en la sección de Yo Soy tu Pape, pero también para pedirle una mano por un difícil momento que estaba pasando.

“Oiga disculpe, es que sabe que tengo que contarle algo. Es que me robaron mi conejo y quería que usted me ayudará a encontrarlo”, contó Liss.

“El domingo se robaron el conejito en el ante jardín de mi casa”, añadió nuestra auditora.

Pape quedó impactado con la solicitud de Liss, ya que es bastante inusual que se pierda un conejo en la capital. Aunque la chiquilla fue enfática en aclarar que, “no se me perdió, me lo robaron que es distinto”.

Sobre como habría ocurrido el hurto del consejo, la auditora contó que unos mala leche lo robaron del antejardín, rompiendo incluso la reja.

“Como que abrieron un fierrito para poder sacarlo, igual estaba medio gordito como para salir solo, a él lo sacaron”, comentó la dueña del conejo.

“Entonces nosotros te llamábamos para que nos pudieras ayudar a buscarlo, compartí una publicación en Instagram y te mande mensajes”, le lanzó.

Ante la angustia de nuestra auditora, Pape Salazar decidió pedirle algunas características del consejo para saber como identificarlo.

“El se llama Momo, es la raza de orejas caídas”, detalló Liss.

“Mayoritariamente lo roban para venderlo, si alguien lo ve por favor que nos diga (…) era mi mascota, él me ayudaba, me gustan los animales, no para comérmelos, nunca”, contó bastante bajoneada.

Hasta la familia de la chiquilla se comunicó con Pape pidiéndole que por favor los ayudarán a encontrar a Momo, ya que tenían la esperanza de reencontrarse.

“Tenía su rutina, uno lo sacaba de la jaula y él iba a despertar a mis hijos”, contó la abuela de Momo.

Por su parte, el abuelo de Momo mostró esperanza. “Esta difícil pero no imposible, nosotros siempre hemos tenido animales en la casa”.