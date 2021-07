Gwen Stefani y Blake Shelton dieron el sí: se casaron en íntima ceremonia

¡El amor puede con todo! Especialmente con los difíciles momentos de pandemia, así lo demostró Gwen Stefani y Blake Shelton, quiénes por fin dieron el sí.

La pareja de cantantes se casó el pasado 3 de julio, luego de haber estado cerca de un año comprometidos (en octubre del 2020).

Una ceremonia íntima en el rancho de Oklahoma fue el encargado de sellar el amor entre la estrella de música pop y el cantante de country.

Page Six fue el medio encargado de confirmar la noticia del matrimonio entre Gwen Stefani y Blake Shelton. Incluso soltó que la capilla donde se realizó la boda fue construida por Shelton, especialmente para este momento junto a su pareja.

¿Cómo se conocieron?

La historia de amor entre la artista de 51 años y el músico de 45, se inició cuando ambos coincidieron en la versión gringa de “The Voice”.

En aquel entonces, ambos estaban separados y pasando por complicados procesos de divorcio, situación que los unió mucho más.

“Cuando estás en el lugar en el cual estábamos nosotros, te sientes traicionado y en el punto más bajo. Esa conexión que se formó cuando nos enteramos de lo que le estaba pasando el otro, todavía está”, expresó Shelton durante una entrevista con la revista People.

Al empezar su romance, Gwen Stefani y Blake Shelton decidieron anunciarlo con todo en redes sociales.

Sin embargo, no todo es amor, ya que también han trabajado juntos en la música. Editaron singles en conjunto, como “Go Ahead an Break My Heart” y “If I’m Honest”.

“Después de haber atravesado muchos momentos difíciles, siento que por fin llegué a u lugar en donde encontré a alguien que se terminó convirtiendo en mi mejor amigo, alguien en que puedo confiar, apoyarme y con quien compartir la vida. Estamos tratando de disfrutar del momento lo más que podamos”, expresaba Gwen respecto a que no tenían apuros con oficializar su relación.

Finalmente, en octubre del año pasado se hizo oficial y público el compromiso entre Gwen Stefani y Blake Shelton.

“Sí, por favor”, escribió la cantante al subir a su red social una foto donde aparecía el añito y besando a su enamorado.

“Gracias por salvar mi 2020… y el resto de mi vida. Te amo. ¡Escuché un sí!”, respondió él.