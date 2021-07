El Battle Royale de Respawn Entertainment, Apex Legends, sufrió el efecto de los tramposos y de hackers. Hace unos días los jugadores no podían unirse al matchmaking debido a un ataque en contra del juego por la situación de Titanfall. Vía Festigame.

El estudio tardó un par de horas en lanzar una actualización que solucionó el problema, pero la situación no terminó ahí, los ataques DDoS han sido más comunes que de costumbre.

En un hilo extenso, Ryan K. Rigney, director de comunicación, ha manifestado que los hackers “no han logrado nada” con sus acciones.

El responsable de comunicación ha retuiteado un artículo de The Gamer en el que señalan que lo único que han conseguido es hacer que los desarrolladores trabajen más de la cuenta para corregir un problema que no debía haber estado presente.

“Nadie quiere escuchar las quejas de los desarrolladores cuando los ataques DDoS todavía son un problema que no hemos resuelto, pero este artículo es cierto. Estaba sosteniendo a mi sobrino recién nacido cuando descubrí el hackeo de Apex”, sostuvo.

Nobody wants to hear devs complain when DDoS attacks are still a problem we haven't solved. But this article is right.

I was holding my newborn nephew when I found out about the Apex hack. Had to hand him back, go work, and miss out on a day with family.https://t.co/i3sZkrZ760

