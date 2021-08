Audio: Chiquillo le confesó a Tencha que tiene miedo de dar la prueba de amor

Este martes nuestra querida Tencha, realizó su programa de culto que cada semana esperan todos los auditores de Radio Activa: el Martes Hot.

El espacio donde la viejita calentona habla sin filtro sobre sexualidad se tocaron varios temas, pero el que dejó a varios metidos nació a raíz de un llamado.

Un chiquillo de 27 años, se comunicó con la Tencha ya que necesitaba un buen consejo. Según contó aun no ha podido entregarle la prueba de amor a su nueva conquista.

«Lo que pasa es que yo tuve relación con mi ex pareja de 14 años, y nos separamos hace un año. Y conocí a una chica, y no me atrevo a dar el salto Tenchita», soltó el auditor incógnito.

De inmediato, la vieja calentona decidió consultarle cuál era la razón por la que no podía concretar la pelea en el ring de cuatro perillas, a lo que el cabro respondió: «No sé, llegó hasta ahí, me da miedo, no me atrevo».

«Te tienes que atrever guachito lindo, perder el miedo, hablarle y decirle lo que sientes. A las mujeres nos gustan los hombres decididos», le aconsejó la Tencha.

Sin embargo, fue ahí cuando el chiquillo lanzó un dato importante respecto a su problema, su ex polola aun le aparece en la cabeza.

«Si me pesca, lo que pasa es que yo no me atrevo en el momento. Cuando estamos ahí en la cama yo no me he atrevido. A lo mejor no he superado a mi ex», expresó.

«He tenido una pura pareja que fue mi ex. Yo he estado con una pura mujer en mi vida, eso me da miedo», sentenció el chiquillo, quién quedó con la tarea pendiente de tirar la carne a la parrilla.

Reacciones

Obviamente los auditores le recomendaron que se pegara la cachada, sino la chiquilla le iba a dar la PLR. «Tení que mandarte la media pega compadre, porque si no hiciste la pega la primera vez la dejaste insegura», lanzó una chiquilla.

Mientras otro se puso en su lugar. «Yo al muchacho lo entiendo perfectamente, en mi caso es similar, yo estuve con una mujer durante 25 años. Por desgracia quedé viudo y después me costó mucho intimar con una mujer», contó uno que se puso en su lugar.