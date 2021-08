Julio César Rodríguez le realizó coqueta propuesta a Fran García-Huidobro

Una divertida conversación se llevo a cabo entre Julio César Rodríguez y su invitada al programa «Pero con respeto», su ex pareja y madre de su hijo: Fran García-Huidobro.

La pareja de animadores conversaron de lo mejor sobre distintos aspectos de su vida. Incluso la confianza fue tanta, que la chiquilla contó que había tenido problemas con sus implantes mamarios.

Según explicó Fran García-Huidobro, uno se le rompió de manera interna, razón por la que deberá cambiarlos. Aunque aseguró que no es nada de urgencia ni gravedad, más bien precaución.

«¿Tan forrada en plata estoy? En un cuerpo de 48 voy a tener unas pechugas de 19. Mi papá me preguntó por qué no me la sacaba no más. Y yo le dije, ¿entonces qué hago con la piel?», expresó Fran García-Huidobro.

Fiel a su estilo, Julio César Rodríguez quiso salir jugando de la conversación y le tiró una tallita clásica en relación a sus próximos implantes mamarios.

«Fran y cuánto te vas a poner, ¿podría yo tener una opinión?», le consultó el animador.

«¿Las vas a pagar tú? Si tú las pagas tienes derecho a opinar», replicó con humor Fran García-Huidobro.

«Lo sentí como una proposición», agregó Julio César Rodríguez desatando la risa entre ambos.

Soltera sin compromiso

La actriz también aprovechó de hablar respecto al cahuín que la involucraba sentimentalmente con el Dr. Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez. «Al doctor no lo conozco personalmente (…) Yo trabajo con él, pero nunca lo he visto en persona», aseguró Fran García-Huidobro.

Sobre Arriagada, ella dijo que «él es viudo, súper buen mozo, y como es un soltero bastante codiciado, la gente le anda buscando polola, y yo quedé ahí clavada».

De esa manera, «desmintió tajantemente» todo vínculo romántico con el médico.

Finalmente, al ser consultada por Julio César Rodríguez respecto a su soltería, Fran García Huidobro aprovechó de explicar en que parada estaba en la vida.

«Creo que una se va poniendo ciertas barreras en el corazón o en la convivencia básicamente (…) Estar en pareja con un pololo, pasarlo bien es una cosa, pero ya meterlo en tu casa a mí se me hace muy difícil de imaginar», sentenció.