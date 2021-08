Diego Muñoz le hizo la equis a las motos: «Nunca más me subí y no me pienso subir»

Un terrible accidente vivió Diego Muñoz en marzo del 2019, hecho que lo mantuvo internado durante once días en la clínica. ¿La razón? Tuvo un accidente en moto.

Todo ocurrió cuando mientras conducía su vehículo de dos ruedas, un auto le bloqueo el paso, por lo que el actor intentó eludirlo para seguir su paso. Sin embargo, la maniobra lo hizo perder el equilibrio, volcarse y chocar contra un árbol.

El accidente dejó a Diego Muñoz con graves lesiones, incluso estuvo en riesgo vital por unas horas. También, estuvo en peligro su movilidad, porque sufrió un trauma torácico y fracturas en la columna. Finalmente logró recuperarse.

Luego de dos años dos años del complicado momento, Diego Muñoz habló del tema en una entrevista junto a sus colegas Elisa Zulueta, Ignacia Baeza y Paloma Moreno.

Fue ahí donde confesó que aquella experiencia le dejó un poderoso aunque invisible trauma. «Es demasiado peligroso. No pesco nunca más una moto», expresó el actor.

Diego Muñoz confesó que incluso «nunca más me subí y no me pienso subir nunca más». Aunque lo comido y lo bailado no se lo quita nadie. «Lo pasé la raja, fue harto tiempo». Sin embargo, «esta es la pyme», refiriéndose a su cuerpo, «y hay que cuidarla».

Ahora, solo anda en auto, e incluso ya tiene su estrategia para burlar sus desventajas frente a las motos: «Cuando hay mucho taco pongo música clásica, le subo el volumen. Pero no tengo idea. Me importa una hueá. No estoy ni ahí con una moto. Ni ahí. Es demasiado peligroso», sentenció el actor.