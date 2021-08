«Era Nibaldo o era yo»: Asesina del profe Nibaldo dio cruda entrevista a TVN

La noche de este jueves TVN mostró en sus pantallas una de las entrevistas más crudas del último tiempo. Se trata de Johanna Hernández, la asesina del profesor Nibaldo Villegas.

En conversación con Informe Especial, la mujer que se encuentra cumpliendo cadena perpetua en la cárcel de mujeres de San Joaquín, entregó detalles del fatídico día donde ella junto a su amante Francisco Silva, le quitaron la vida a su esposo.

Sobre lo que pasó aquel día, Johanna Hernández relató que, «mientras Nibaldo estaba arriba (en el dormitorio de la casa) poniendo una película, preparé todo. Ya en 10 minutos, Nibaldo no coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca. Yo ahí se lo saqué, para que no se fuera a ahogar, porque se quedó dormido casi cayéndose y me dijo ‘te amo’, que fue lo último que me dijo», aseguró la victimaria.

«Recuerdo el miedo no más (sobre ese día) (…) pero no atiné a hacer nada«, agregó.

Durante su entrevista relató como ella junto a Francisco se habían organizado para borrar cualquier huella y dejar los restos del cuerpo de Nibaldo en diversas partes de la Quinta Región. Incluso en todo momento, la mujer culpa a Francisco de las decisiones que se tomaron respecto al caso.

🔴 #InformeEspecialTVN Informe Especial: El testimonio de Johanna Hernández, la asesina de Nibaldo Villegas Detalles 👇🏽https://t.co/JioVSIiMvJ — TVN (@TVN) August 13, 2021

Relación de pareja

Respecto a como era su relación con el Profesor Nibaldo Villegas, la mujer contó que nunca tuvieron mayores problemas en los ocho años que estuvieron juntos. Que su esposo era muy conciliador y que ella a veces tenía conductas agresivas.

«Si teníamos una discrepancia, pescaba su buzo, se iba a correr y volvía cuando estaba todo en calma, pero ven el último año empezamos a tener problemas más grandes», relató.

De hecho, la asesina comentó que Nibaldo jamás ejerció violencia sobre ella, algo contrario en ella quién si aceptó haber agredido a su pareja.

«En una ocasión hubo maltrato de mi parte. Colapsé y tiré todo al suelo y pateé un montón de cosas», añadiendo que Villegas solo trataba de tranquilizarla. Producto de esta situación, el profesor interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar.

La reflexión final

Al terminar la entrevista, Johanna Hernández mencionó entender y reconocer la culpa que tiene respecto a la muerte del Profesor Nibaldo. «Todo lo que pasó fue un acto macabro, yo no tengo palabras para la familia de Nibaldo, entiendo y reconozco mi culpabilidad en el caso. Entiendo el dolor de la familia de Nibaldo, lo entiendo completamente. No espero su perdón porque no lo voy a tener, porque si yo estuviera en el caso de ellos no perdonaría», dijo la mujer.

«Si les doy las gracias por haber estado con mi familia, con mis hijos. Por haberme hecho parte de su familia. Que es una familia maravillosa que yo se que a mi hija la deben tener como una reina. La deben estar llenando de valores, de cariño, de amor. No le debe faltar nada. Me van a faltar días para poder agradecerles todo lo que han hecho», agregó.

El equipo de informe especial le preguntó el porqué de esta brutal acción, ante lo que Johanna respondió que «tenía mucho miedo de que le pudiera pasar algo a mis hijos. Y ese día cuando pasó todo era Nibaldo o era yo».