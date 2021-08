¿Fanático de Greys Anatomy? Empresa pagará mil dólares a quién vea las 17 temporadas

Sin lugar a dudas Greys Anatomy se ha convertido en una de las series más icónicas del último tiempo, ya que lleva más de 15 años en pantalla y no piensa en parar aun.

Pero como son tantos años, tantos personajes y tantas historias, algunos detalles realmente importantes respecto a la vida y trabajo de los doctores se olvidaron completamente. Por esta razón la empresa de medicamentos NiceRx ofrece 1.000 dólares al fanático que responda ¿Qué personaje ha salvado más vidas?

Fue por medio de su página web que la empresa estadounidense lanzó este importante concurso para los fans de Greys Anatomy. «Estamos buscando a un suertudo superfan de Grey’s Anatomy para ver los 369 capítulos este verano», anunciaron revelando el importante monto que se podrían llevar a casa.

No one better to dance it out with than your sisters ❤️ #NationalSistersDay pic.twitter.com/udhvEHy0f9

— Grey's Anatomy (@GreysABC) August 1, 2021