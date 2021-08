¡Feliz cumple Whitney Houston! Nueve clásicos para celebrar su natalicio

Un día como hoy, pero de 1963, nació la cantante y actriz Whitney Houston, quién en la actualidad cumpliría 58 años y disfrutaría del éxito de su carrera musical que hasta hoy la mantiene en lo más alto.

Conocida en la industria musical como The Voice (La Voz), la estadounidense es una de las artistas femeninas más galardonadas de todos los tiempo, según lo revela el libro de los Récords Guinness. Dentro de estos destacan sus dos premios Emmy, seis premios Grammy, treinta premios Billboard Music Awards y veintidós American Music Awards, con un total de 411 premios conseguidos hasta 2016.

Sin embargo, no fue su único logro, ya que Whitney Houston es una de las artistas musicales que más discos vendió en el mundo, con más de 170 millones de álbumes, sencillos y vídeos.

La cantante llegó a la fama en 1985 su álbum Whitney Houston, que con la venta de más de 13 millones de copias en los Estados Unidos, además de varios millones más en el extranjero. Se convirtió en el álbum de debut con más éxito de ventas de un intérprete solista de la historia.

Además consiguió ser la primera intérprete femenina en permanecer en el primer puesto de las listas de éxitos durante cincuenta semanas, con sus álbumes Whitney Houston, Whitney, Waiting to Exhale y con la banda sonora de El Guardaespaldas.

Lamentablemente, la exitosa cantante murió en febrero de 2012, a los 48 años, producto de la combinación de un fallo cardíaco y el abuso de cocaína.

Sus mejores éxitos

Como una forma de homenajear su carrera, Radio Activa te tiene un selección exclusiva con las canciones más destacadas de Whitney Houston a lo largo de su carrera.

Greatest Love Of All – 1986

Greatest Love Of All fue originalmente grabada por George Benson para la banda sonora de la película The Greatest (1977), sobre Muhammad Ali. La canción se incluyó en el primer álbum homónimo de la cantante y pasó tres semanas en el número uno en la lista de singles pop. Es considerado uno de los éxitos más inspiradores de la carrera de la artista de Newark.

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) – 1987

George Merrill y Shannon Rubicam, mejor conocidos como el popular dúo Boy Meets Girl, escribieron esta canción específicamente para Houston, y se convirtió en su segundo número uno. Alcanzó la cima la misma semana que Whitney se convirtió en el primer álbum de una artista femenina en debutar en el número uno en la lista de álbumes. Houston obtuvo un Grammy a la mejor interpretación vocal femenina pop por este tema.

Where Do Broken Hearts Go? – 1988

Originalmente, la cantante era reacia a grabar esta canción porque no sentía que fuera lo suficientemente especial. El productor Clive Davis, convencido de que sería un éxito que alcanzaría los primeros puestos en las listas, consiguió que Houston cambiara de opinión. Y efectivamente, tras su lanzamiento se convirtió en su séptimo número uno consecutivo en el Billboard Hot 100, estableciendo un récord histórico en el número uno de la prestigiosa lista americana.

All The Man That I Need – 1990

El segundo número uno de la artista del álbum I’m Your Baby Tonight (1990), All the Man That I Need, había sido grabado previamente por los artistas de dance y disco Linda Clifford y Sister Sledge, respectivamente. Producida por Narada Michael Walden, la versión de Whitney tiene un destacado coro gospel al final.

I Will Always Love You – 1992

Quizás ninguna otra canción muestre la voz tan poderosa por la que Houston se hizo popular en todo el mundo que I Will Always Love You. La original, una balada triste, fue escrita y grabada por Dolly Parton, y fue un éxito menor en las listas de varios países. Pero Whitney la convirtió en un fenómeno global como el sencillo de la banda sonora de la película El Guardaespaldas (1992), donde la cantante hizo su debut como actriz, y que llegó al número uno en el Billboard Hot 100 solo tres semanas después de su lanzamiento. Se convirtió en uno de los singles más populares de todos los tiempos, pasando 14 semanas en lo más alto de la lista y vendiendo 12 millones de copias en todo el mundo.

I Have Nothing – 1992

Otro gran éxito de la banda sonora de El Guardaespaldas fue esta poderosa balada que mostró una conmovedora vulnerabilidad emocional. Es una pieza que arranca los aplausos y la emoción del público en todos los sentidos, y fue número cuatro en la lista de singles del Billboard.

I’m Every Woman – 1993

Chaka Khan llevó esta canción, que fue escrita por el legendario equipo de Nickolas Ashford y Valerie Simpson, al número 21 en la lista pop del Billboard en 1978. La versión de Houston se lanzó en 1993 como otro single de la banda sonora de El guardaespaldas. Alcanzó su punto álgido en el número cuatro en la lista de singles y llegó hasta la cima de la lista de canciones de baile, lo que le valió a la artista el reconocimiento del Grammy por mejor voz R&B femenina. Chaka Khan, su primera intérprete, se menciona en el final de la grabación.

Exhale (Shoop shoop) – 1995

Babyface escribió y produjo Exhale (Shoop Shoop) para la banda sonora de la película Esperando un respiro (1995), en la que la cantante también tuvo un papel protagonista. Aunque no planeaba grabar ninguna canción para el proyecto, Babyface la convenció de lo contrario. Esta canción se convirtió en su undécimo y último número uno. Obtuvo cuatro nominaciones a los premios Grammy, incluida la canción del año, y ganó la estatuilla a la mejor canción de R&B.

My Love is Your Love – 1999

My Love Is Your Love es la canción principal del cuarto álbum de estudio de la cantante. Fue co-escrita y coproducida por Wyclef Jean con una fuerte influencia del reggae. La canción alcanzó el número cuatro en los Estados Unidos y se convirtió en una de sus éxitos internacionales más importantes, alcanzando el número dos en el Reino Unido y situándose entre las cinco mejores canciones en toda Europa. Diversos remixes hicieron que la canción también fuera un éxito de baile.