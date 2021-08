Mamá de Tomás Bravo le dedicó emotivo mensaje por el día del niño

Este domingo se celebró en el país el Día del Niño, una fecha que todas las familias aprovechan para compartir junto a los más pequeños de la casa. Quién también aprovecho para conmemorarla fue la mamá de Tomás Bravo.

Estefanía Gutiérrez aprovechó su cuenta de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras a su pequeño bebé, por medio de una foto en la que aparecía jugando.

«Qué impotencia, hijo. Pucha que me duele el alma. Nada es igual sin ti. Nos arruinaron nuestra vida. Con todo este dolor que siento no me cansaré de exigir justicia. Te juro que tendrás justicia», expresó la mamá de Tomás Bravo.

Las palabras de Rodrigo Sepúlveda

En medio del noticiario del día domingo, el periodista Rodrigo Sepúlveda también aprovechó la festividad para enviarle un mensaje a los niños que ya no están.

«Cuando uno celebra el Día del Niño y de la Niña tiene que pensar en los que se han ido en la pandemia. En los niños que hemos perdido en la pandemia. Y también en esos niños y niñas que se han desaparecido o han muerto en nuestro país», inició el periodista.

«Yo no me voy a olvidar de Itan, de Tamara, de Tomasito… que aún increíblemente no se sabe nada (…) hay madres y padres que hoy sufren porque miran hacia al lado y su hijo o su hija no están. Y no están porque hubo infelices que por robar un auto o porque así quisieron hacerlo, le quitan la vida a un niño o una niña»

Las palabras fueron compartidas por la mamá de Tomás Bravo, quién agradeció el espacio que dedicó Rodrigo en medio del programa. «Qué conmovedoras tus palabras Rodrigo Sepúlveda. Es una lamentable realidad. Mientras nuestros niños ya no están, los asesinos están sueltos. O seguirán viviendo como si nada»

«Feliz día del del niño a los que pueden disfrutar este día junto a sus padres. Y un beso al cielo a todos nuestros niños que ya no están junto a nosotros», agregó la joven.