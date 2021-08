Fernando Godoy se refirió al polémico sketch de ‘Mi Barrio’: «Trabajo día a día para mejorar»

El polémico sketch del programa «Mi Barrio», donde la nueva víctima fue Fernando Godoy sigue dando coletazos debido al rechazo generalizado del público.

En el espacio apareció el actor siendo parte de la cocina, interpretando a un chef que cocinaba con elementos vencidos, poca higiene, incluso se veía que usaban agua del WC y carne podrida. Pero el problema no fue ese, sino que la escena mostró al actor vomitando en plena pantalla, lo que generó la molestia de los televidentes.

Ante las constantes críticas fue el mismo Fernando Godoy quién salió a dar las explicaciones correspondientes respecto a la polémica rutina. «Yo no estoy acostumbrado a este tipo de reacciones», afirmó el actor en contacto con Me Late Prime de TV+ ofreciendo disculpas para quiénes se vieron afectados.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que en palabras del periodista Sergio Rojas, quién mantuvo conversación con el actor, este expresó que, «trabajo día a día para mejorar. Tú sabes que no puedo ni me gusta hablar”.

«Yo creo que él debe haberse visto muy afectado por esto. El afán de él, desde el tiempo que lo conozco, siempre ha sido en buena», comentó Rojas.

La crítica de Paty Maldonado

Varios fueron los que se refirieron al polémico y asqueroso sketch de «Mi Barrio», entre ellos Patricia Maldonado, quién no dudó en criticar la puesta en escena.

«Yo la verdad es que no sé qué está pasando en los creativos, porque tú quieres hacer una parodia. Tienes un millón de formas para hacerla. Pero discúlpenme si estás tomando 11. Vomitar en cámara, escupir en cámara, perdón, hablar de fecas, ¿a usted le parece que eso sea creativo?», expresó la opinóloga.

«Esto me recuerda a este chiquilla que mostró su toalla higiénica (Camila Recabarren). Me provoca lo mismo. Traspasar la línea… Yo no puedo entender que habiendo, haber, está el libretista, el productor, el director, cómo no te vas a dar cuenta y decir momentito, yo no puedo hacer esta hue… nos van a sacar la cresta», lanzó Paty Maldonado.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la opinóloga no se guardó nada en contra de Fernando Godoy, quién es el rostro emblema de la apuesta humorística de Mega.,

«Cómo un actor puede permitirse, dar el lujo, hacer algo tan imbécil, tan estúpido (…) Y lo que hizo esta semana. Fue como decir, me corto la cabeza, por qué se quiso cortar la cabeza. Si el único perjudicado es él. La gente lo trata pésimo en las redes sociales. No entiendo», afirmó.

«Ni en el teatro de lo absurdo había visto algo así. Quién es el libretista. De ver la foto me provoca asco, ahhh. Pu… que están haciendo hue… últimamente. Me extraña, me extraña que en Mega haya permitido un contenido como esto. Me extraña profundamente que no se haya preocupado que no saliera al aire. No debió salir al aire. Y ahí yo cortaría cabezas. A libretistas y producción general. Altiro. Pa’ fuera. Nada más que hablar», sentenció.