Chiqui Aguayo sobre Alberto Plaza: «Me parece peligrosa su cabeza»

La madrugada de este viernes Chiqui Aguayo fue la flamante invitada del nuevo programa de Julio César Rodríguez, «Pero con respeto».

En el programa la locutora de Radio Corazón se refirió a varios importantes momentos de su vida, y otros no tanto. Fue así como recordó la eterna pugna que tuvo con Alberto Plaza.

Esto sucedió luego de que el cantante enviara una carta a el diario El Mercurio, criticando duramente la presentación que tuvo Chiqui Aguayo en el Festival de Viña 2017, tratándola de «flaite».

«Primero me cargó, encontré que era un caballero clasista y también lo encontré machista. Me cargó, me cargó. Pero de a poco empecé a cachar que es súper inteligente, entonces él aprovecha ciertas circunstancias para instalarse como una especie de opinador de cosas y construye algo que no existía», comentó ante la consulta del JC que le dicen.

Miedo al cantante

Sin embargo, Chiqui Aguayo contó que con el tiempo empezó a temerle a la actitud que estaba teniendo Alberto Plaza. «No en el sentido de que me vaya a hacer algo a mí, sino que encuentro que es peligroso desde dónde se mueve, las cosas que dice, cómo se plantea, dónde se instala», explicó la comediante.

«Generalmente cuando me preguntan de él, me carga de él, porque encuentro que es un caballero que se cuelga de ciertas cosas para plantar su opinión política. En su minuto se lo dije en su cara, encuentro que representa al Chile conservador, que mira en menos a las demás personas», agregó.

Finalmente, tildó al intérprete como una persona “peligrosa, no me parece alguien inofensivo. Me parece peligrosa la cabeza de Alberto Plaza».

Hasta el momento Alberto Plaza no se ha referido a las declaraciones que dio Chiqui Aguayo en el programa de Julio César Rodríguez. Aunque probablemente pueda escribir en sus redes sociales su opinión respecto a esto.