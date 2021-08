Mirna Schindler prepara las maletas para comandar matinal de Canal 13

Durante la jornada de este viernes 13 de agosto, Mirna Schindler le tocó despedirse de Radio ADN. Luego de siete años trabajando en el programa ADN Hoy junto a su dupla radial Mauricio Hofmann.

La reconocida periodista está pronta a tomar un nuevo desafío laboral en Canal 13, donde se hará cargo de la animación de un nuevo espacio periodístico matinal junto a Ángeles Araya.

Mirna Schindler realizó una emotiva despedida donde agradeció el cariño incondicional de su pareja radial y de todo el equipo de Radio ADN. «Te quiero agradecer por estos casi siete años de trabajo conjunto en los que no hemos tenido casi nunca un si y un no (…) Me da alegría que te vayas en el sentido de que te vas por cosas nuevas, me da alegría porque los cambios son buenos», dijo emocionado su compañero de programa.

Sin embargo, la periodista también aprovechó de expresar algunas palabras en medio de su despedida. «Quiero partir contigo Mauricio porque para los que no saben como funcionamos en las radios, las duplas radiales son matrimonios, nos vemos todos los días, conectándonos todos los días, si hay algo que agradezco es el mutuo respeto, nuestra complementariedad que fue lo que nos permitió ir creciendo en sintonía junto a un gran equipo a quien quiero agradecer», mencionó.

También utilizó su cuenta de Twitter para manifestar otras palabras: «Diez años y medio en Iberoamericana Radio Chile llegan a su fin. Seis años y medio en #ADNHOY junto a mi gran compañero @mauriciohofmann Agradezco todas las oportunidades, el tremendo equipo profesional y humano, la independencia editorial a toda prueba. Gracias mil veces», escribió.

Diez años y medio en Iberoamericana Radio Chile llegan a su fin. Seis años y medio en #ADNHOY junto a mi gran compañero @mauriciohofmann Agradezco todas las oportunidades, el tremendo equipo profesional y humano, la independencia editorial a toda prueba. Gracias mil veces. pic.twitter.com/pV0Vg6QnQG — mirna schindler (@mirnaschindler) August 13, 2021

Nuevo proyecto periodístico

Una bomba fue la noticia que circuló en redes sociales donde se confirmó el fin del matinal Bienvenidos, pero lo cierto es que el nuevo espacio ya tiene conductoras.

Fue Mirna Schindler quién confirmó en su cuenta de Twitter, que dejará La Red para tomar este nuevo proyecto junto a Ángeles Araya. «Les anuncio que he aceptado la propuesta de Canal 13 para conducir un nuevo proyecto periodístico junto a @Angeles_Araya, tras el cierre de un exitoso ciclo de Bienvenidos», escribió en su red social.

Sobre el nuevo proyecto que comandará Mirna Schindler y Ángeles Araya, se adelantó que tendrá un foco totalmente informativo, enfocado en la realidad país.

«Este tendrá un renovado formato, será con un fuerte eje informativo y la conducción recaerá en dos reconocidas periodistas: Mirna Schindler y Ángeles Araya. La producción ejecutiva del proyecto estará a cargo de Mariano Gallardo, actual Productor Ejecutivo del Área de Realidad de Canal 13″, detalló la estación.