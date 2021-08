Nueva versión de «Mi Pobre Angelito» llegará en noviembre a Disney+

Trabajando a toda máquina se encuentra actualmente Disney+, quiénes preparan una nueva versión de la clásica película de los ’90, «Mi Pobre Angelito». Esto luego de que la plataforma de streaming adquiriera 20th Century Fox.

La producción está contemplada para ser estrenada el próximo 12 de noviembre en Disney+, con el nombre de «Home Sweet Home Alone». Así lo anunciaron a través de redes sociales, acompañado de diversas imágenes que incluía a parte del elenco de la trama como: Ellie Kemper y Kenan Thompson.

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on @DisneyPlus starring Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. (1/2) pic.twitter.com/ifcE544tAD

— 20th Century Studios (@20thcentury) August 12, 2021