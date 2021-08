Nelson Mauri pidió ayuda ante complica situación virtual

Las redes sociales tienen con dolor de cabeza a Nelson Mauri. Así lo reveló durante una transmisión de Instagram el chiquillo, donde contó lo mal que lo ha pasado.

El ex bailarín de Rojo, informó que su cuenta de Instagram oficial fue suspendida hace más de un mes, y hasta el momento no ha podido recuperarla. Según indicó, todo partió cuando asistió al cumpleaños de Ignacia Michelson.

Para el evento, Nelson Mauri decidió compartir diversas fotografías y videos a su red social bastante subidas de tono, razón que provocó la denuncia de su perfil que posteriormente fue suspendido. Por esto el bailarín pidió desesperadamente que le devuelvan su perfil.

«No sé que hacer, siento que mi cuenta está en el limbo. No aparece, no la encuentro. Me dicen que el nombre de usuario está suspendido», relató el ex Rojo.

El mea culpa

A través del video que compartió en el perfil de su tienda, Nelson Mauri también realizó un mea culpa respecto a su asistencia al carrete cumpleañero de Ignacia Michelson, donde todos andaban bastante provocadores.

«He cometido errores, la cag…, no debería haber ido al cumpleaños de la Ignacia Michelson. Usé un outfit provocador, fuera de la común, me puse una faldita en la fiesta de las conejitas Playboy y yo quería participar en la fiesta», expresó Nelson. Sin embargo, no creyó que el osado atuendo fuera reportado por usuarios que se sintieron pasados a llevar.

Por otra parte, también aprovechó de mandarle un recado a los responsables de que su cuenta haya sido suspendida, aquellos que lo denunciaron. «Es como mala onda, la envidia del chileno (…) me afectó mi cuenta, me afectó mi tienda, hoy día no tengo mi cuenta personal y es mi trabajo», recalcó.

Para finalizar, Nelson Mauri le pidió a sus seguidores que compartan el video para que de esta forma se convierta en viral y los capos de Instagram «revise el caso, porque es mi trabajo y parte de mi vida».

«No he roto ninguna norma», aseguró Nelson Mauri, quien utilizó el hashtag #FreeNelsonMauri para agarrar notoriedad y le liberen finalmente la cuenta.