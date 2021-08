Marcela Vacarezza se indignó por nueva Ley de Alcoholes del país

La ex animadora se refirió a la polémica del nuevo cambio de la ley en su cuenta de Twitter. «Los que aprobaron esta ley no son más tontos porque no se levantaron más temprano. Con respeto sosí», expresó.

Bastante molesta se mostró Marcela Vacarezza a través de su cuenta de Twitter, donde nuevamente expresó su opinión respecto a la contingencia. Esta vez para referirse a la nueva Ley de Alcoholes que se promulgó en Chile.

La ex animadora realizó una potente critica a una de las medidas más polémicas, en la que se indicaría que los niños no pueden ingresar a algunos restaurantes dependiendo de la patente.

«¿De verdad no puedo ir a un restaurante con mis hijos y tomar alcohol porque estoy con ellos?», inició Marcela Vacarezza en Twitter.

«Los que aprobaron esta ley no son más tontos porque no se levantaron más temprano. Con respeto sosí», agregó bastante molesta e irónica en su cuenta de Twitter.

La publicación de Marcela Vacarezza no dejó a nadie indiferente, razón por la que recibió varios comentarios. «Si los pelotudos volaran, pasaría nublado» y «es más peligroso que me tome un sour en un restaurant con mi hija a que encierren a un delincuente que agredió a su mujer o a unos pendex que realizaron un portonazo. No saben de prioridad en este gobierno», fueron algunos de los tweet que recibió.

Mientras que no faltaron algunos que no estuvieron de acuerdo con la ex animadora, recomendándole dejar de tomar alcohol, o leer bien la nueva Ley de Alcoholes.

La explicación de la nueva ley

Es importante mencionar que la medida mencionada por Marcela Vacarezza solo aplica a locales que tengan patente de cabaret, cantinas, bares y tabernas. Sin embargo, los restaurantes diurnos o nocturnos quedan fuera.

Incluso, el artículo indica que estos locales podrán ofrecer «expendio de bebidas alcohólicas a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados», lo que difiere de cantinas, pubs y tabernas, que sí prohibirán el ingreso a menores de 18 años aún cuando estén acompañados.

Esta no es la primera vez que Marcela Vacarezza hace polémica respecto a su opinión relacionada con la contingencia, ya que en varias ocasiones ha manifestado su parecer sin filtro a lo que le digan los demás.