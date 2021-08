No perdonan: compatriotas siguen trolleando a Adam Levine en redes sociales

Al parecer Adam Levine no podrá olvidarse nunca de los chilenos, ya que los compatriotas le recuerdan cada día su paso por el país por medio de las redes sociales.

Es que luego de su cuestionada actitud en el Festival de Viña, los cibernautas aprovechan cada publicación que el cantante hace en Instagram para llenarle de mensajes sus postales.

Incluso ya apodaron a Adam Levine como «el mañas», que es uno de los sobrenombres que más se repiten en los comentarios de sus fotografías. Algunos aprovechan hasta de comentarles recetas de preparaciones gastronómicas típicas chilenas con el fin de que el artista sepa que con Chile no se mete.

«¿Cómo estamos olvidón?», «¿Qué opinai mañoso de las declaraciones de Elisa Loncón?», «¿Se te pasó la maña?», «Hola atado de mañas», fueron algunos de los mensajes que se podían leer en su publicación.

De todas formas cabe recordar que Adam Levine en aquella ocasión se disculpó con sus fanáticos chilenos producto de la polémica presentación en el Festival de Viña.

«Lo segundo voy a explicar lo que pasó porque se lo merecen. Como banda, haces muchos shows y soy muy entusiasta y apasionado por los conciertos y dar lo mejor para ustedes. Tocar lo tomamos como algo muy serio, a veces demasiado», escribió en un comunicado.

«Hubo cosas que me alteraron anoche y me afectaron cómo me porte en el escenario. Fue muy poco profesional y pido disculpas por eso. Reitero, es todo para hacer lo mejor posible para la banda», sentenció Adam Levine.

¿Qué fue lo que pasó ese día?

No hay duda que la presentación de Maroon 5, en la quinta noche festivalera del Festival de Viña 2020 fue de lo más comentado. Especialmente tras finalizar su show, donde el vocalista Adam Levine fue captado lanzando duros epítetos.

Por medio de un video que se filtró en redes se muestra al artista hablando con personas que serían parte de su staff, aseverando que lo hecho en Quinta Vergara estuvo lejos de ser un recital.

Específicamente, el intérprete se vio molesto con su equipo porque no le habrían avisado que se trataba de un show televisivo: «Esto no fue un concierto», se escucha en el registro.

Asimismo, Adam continuó en su reclamo aseverando que lo vivido en su paso por el certamen «fue un show de televisión de mierda».

Cabe destacar que los usuarios en redes criticaron la actitud con la que el chiquillo enfrentó su actuación, indicando que careció de energía en el escenario.